Antalya Büyükşehir Meclisi yeniden şekillendi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde, yeni dönemde ilk kez 13 Nisan Cumartesi günü toplanan mecliste aritmetik değişti. Seçimde meclis üyesi adayları, kendi partileri yerine ittifakın aday gösterdiği partiden listelere yazıldı. Seçimlerin ardından meclise girmeye hak kazanan meclis üyelerinden bazıları, aday gösterildikleri ittifak partilerinden istifa ederek kendi partilerine geçiş yaptı. Buna göre yeniden şekillenen mecliste CHP'nin Başkan Böcek de dahil 37 meclis üyesi oldu. CHP'yi 34 meclis üyesi çıkaran AK Parti izlerken, İYİ Parti ve MHP'nin 15'er meclis üyesi oldu. Meclise girmeyi başaran DSP'nin ve SP'nin sayılarında değişiklik olmadı. DSP'nin 5, SP'nin ise 1 meclis üyesi bulunuyor. İttifaklar göz önünde bulundurulduğunda son sayılara göre DSP'li ve SP'li meclis üyelerinin kullanacağı oyun yönü, mecliste belirleyici olacak. Mecliste CHP grubunda 9, AK Parti'de 6, MHP ve İYİ Parti'de 2'şer, DSP'de ise bir belediye başkanı meclis sıralarında yer alıyor.