Antalya Büyükşehir'de daire başkanları netleşiyor

MUHİTTİN Böcek başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanları netleşmeye başladı. Son dönemde Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nı yürüten ve Menderes Türel döneminde Büyükşehir'de daire başkanı Ruhiye Sami, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı olarak atandı. Sami, Antalya Nüfus Müdürüyken, Menderes Türel'in başkan seçilmesinin ardından Büyükşehir'e transfer olmuştu.

NURİ NAR ESKİ GÖREVİNE DÖNDÜ

Ruhiye Sami'den boşalan Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na da Türel döneminde kızağa çekilen Nuri Nar atandı. Nar, Akaydın döneminde de bu dairenin başkanlığını yapıyordu. Son dönemde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı görevini yapan Timuçin Bayraktar ise Eğitim Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Büyükşehir'de birçok daire başkanlığının gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.