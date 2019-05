Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı programı belli oldu

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında 1 ay boyunca Karaalioğlu Parkı içerisinde farklı etkinlikler düzenlenecek. Antalyalılar Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulacak Ramazan çarşısında alışverişten, yeme içme ve eğlenceye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Lunapark ise çocukların vazgeçilmezi olacak.

Her akşam farklı bir etkinlik

6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 21.00’de Karagöz-Hacivat gösterisi ile başlayacak. Hemşehri geceleri kapsamında Karadenizliler, Kırşehirliler, Giritliler, Konyalılar, Yozgatlılar, Diyarbakırlılar, Karslılar, Kayserililer, Burdurlular, Ispartalılar, gecesinin yanı sıra Giritliler Derneği Gecesi ve Yörükler Derneği Gecesi de düzenlenecek. Farklı illerden gelen topluluklar kendi kültürlerini tanıtırken, Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Halk Korosu Bereginya da bir konser verecek. Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrasının yanı sıra Tasavvuf Müziği Topluluğu konserleri de Antalyalılarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ramazan etkinliklerinde ünlü sanatçıları da Antalyalılarla buluşturacak. Karaalioğlu Parkı’nda kurulacak sahnede, 11 Mayıs’ta Ferhat Göçer, 18 Mayıs’ta Betül Demir, 25 Mayıs’ta Emre Kaya, 1 Haziran’da da Zakkum konser verecek.