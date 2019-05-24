 Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden acil iftarlık

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar vaktine hastanede, trafikte ve otobüs terminalinde hazırlıksız yakalanan vatandaş için iftarlık paketler dağıtıyor. Her gün hazırlanan 1000 kumanya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önü, Atatürk Devlet Hastanesi önü, Kepez Devlet Hastanesi önü, Otogar, Mark Antalya önü ve öğrencilerin yoğunlukla kullandığı üniversitenin Kültür Mahallesi çıkışında Antalyalılara ikram ediliyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Hijyen koşullarda el değmeden üretilen kumanyalar, iftara yetişemeyen vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Acil iftariyelik paketleri ile oruç açan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi sayesinde oruçlarını zamanında açtıklarını söyledi.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Antalya Otogarında iftarını yapan Mert Çalıcı “Allah razı olsun. Böyle bir imkan yaratan ve örnek bir davranış sergileyen Muhittin Başkan'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Otogarda yapılan bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran Evcil de “Otobüsten yeni indim. İftara evde olmam mümkün değildi. Bu hizmet sayesinde orucumu zamanında açabileceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Kurmuş olduğu iftarlık standından gelen giden tüm vatandaşlarımız yaralanıyor" diye konuştu.