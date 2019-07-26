Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev kararı!

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüşen Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi bahçesine 'Bu işyerinde grev vardır' pankartı astı. Öz, burada yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'de sendikaları tarafından mart ayında yetki belgesi alındığını ifade ederek, 3.5 aylık süreçte sözleşme için istedikleri noktaya gelemediklerini ve karşılarında bir muhatap bulamadıklarını belirtti. Hüseyin Öz, şöyle konuştu: "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, başkan adayları tanıtımında 'Çalışanlarımızın iş sözleşmesini feshetmeyeceğiz, hiçbir çalışanımızın iş yerini değiştirmeyeceğiz. Çalışanlarımız emin olsun' diye açıkça taahhütte bulunmuştu. Ancak 31 Mart seçimlerinde özellikle CHP'li belediye başkanlarının yönetiminde olan işyerlerinde sendikamıza, çalışanlarımıza karşı tavır alındı. Yetkili olduğumuz işyerlerinde üyelerimiz baskı altına alınarak sendikamızdan istifa ettirildi. Bu baskılar sonucunda çeşitli belediyelerdeki yaklaşık 17 bin 500 üyemiz istifa etmek ve diğer sendikalara üye olmak zorunda kaldı.' Toplu sözleşme müzakerelerinde CHP'li belediye başkanlarının masaya oturmaktan kaçındığını ileri süren Öz, birçok belediye şirketinde üyelerinin sürgün edildiğini ve işten çıkarmaların sürdüğünü aktardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'nin de çalışanlara Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan sözleşmenin uygulandığını ve ek haklar verilemeyeceğinin kendilerine belirtildiğini anlatan Öz, şöyle devam etti: "Kurul bu sözleşmeyi 2017 yılında bağıtlamıştı. O zaman enflasyon yüzde 8'ler civarındaydı, bugün ise yüzde 20'lerde. Çalışanların ücretlerinde meydana gelen kayıpları bu sözleşme ile telafi etmek mümkün mü? Enflasyon farkını kim karşılayacak. Belediyenin diğer şirketlerinde çalışan arkadaşlar gibi bu şirkette de ücretlerin, sosyal hakların, idari izin haklarının toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesi gerekir. Bu şirkette çalışan 6 bin 750 kişi görmezlikten gelinmemeli. Grev bir amaç değil, zorunluluktur. 'Bu işyerinde grev var' yazısını açmak zorunda kalıyorsa bu mecburiyettendir. Antalyalıyı, Antalya'ya hizmet eden çalışanlarımızı rahatsız etmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Müzakere masasında bizimle müzakere edilmediği, karşı teklif verilmediği için bize Yüksek Hakem Kurulu'nun sözleşmesi dayatılmak istendiği için grev ilanını yapmak durumunda kaldık." Hüseyin Öz, çalışanların hakkı masada verilinceye kadar belediye önünde nöbetlerinin süreceğini belirtti. 'Bu işyerinde grev vardır' pankartı, açıklamanın ardından kaldırıldı.