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Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk defa...

Antalya Büyükşehir Belediyesi 137 hektar alanda kentsel dönüşümü başlattıktan sonra bu yıl ilk defa katıldığı MIPIM’de çılgın projesini anlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk defa...

Antalya Büyükşehir Belediyesi 137 hektar alanda kentsel dönüşümü başlattıktan sonra bu yıl ilk defa katıldığı MIPIM’de çılgın projesini anlattı

13 Mart 2015 Cuma 13:39
Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk defa...
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KANAL İstanbul’dan esinlenerek projelendirilen Boğaçayı Projesi kapsamında Antalya’ya 40 kilometre sahil kazandırılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projenin 1 milyar TL’ye mal olacağını söyledi.
Holywood Antalya’ya geliyor
Film yapımcılarının Antalya’nın film çekimleri açısından dünyanın en uygun şehirlerinden olduğunu anlattıklarını belirten Başkan Türel, Antalya’yı sinema şehri yapacaklarını söyledi.
Türel,Hollywood’la görüşmeler çok olumlu geçti. Gelen ekip şehrin film çekimleri için çok uygun olduğunu ve çok beğendiklerini söylediler. Projemizi Başbakan Ahmet Davutoğlu da destekliyor” dedi.
Kaynak: Milliyet
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Son Güncelleme: 13.03.2015 12:44
Anahtar Kelimeler:
Kanal İstanbul137 Hektar AlandaMIPIMHollywoodAntalyaçılgın Proje
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