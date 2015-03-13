Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk defa...

KANAL İstanbul’dan esinlenerek projelendirilen Boğaçayı Projesi kapsamında Antalya’ya 40 kilometre sahil kazandırılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projenin 1 milyar TL’ye mal olacağını söyledi.

Holywood Antalya’ya geliyor

Film yapımcılarının Antalya’nın film çekimleri açısından dünyanın en uygun şehirlerinden olduğunu anlattıklarını belirten Başkan Türel, Antalya’yı sinema şehri yapacaklarını söyledi.