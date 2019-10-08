Antalya BŞB’de görev değişikliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Hülya Atalay, uzman kadrosuna atanarak Özel Kalem Müdürlüğü emrinde görevlendirildi.
GÜNCEL 08.10.2019, 11:18
MÜHENDİS kadrosunda olan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdür vekili olarak görev yapan Mustafa Nurettin Tonguç’un da Atalay’dan boşalan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına vekaleten getirildi. Tonguç, aynı zamanda Toplu Taşıma Şube Müdür vekilliği görevine de devam ettirecek.
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