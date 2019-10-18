Antalya BŞB'den Gazipaşa'daki şehit mezarına bakım
Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehit mezarlarının çevre düzenlemesi ve bakımlarını ihmal etmiyor. Gazipaşa'da şehit Ahmet Şen'in Beyobası Mezarlığı'ndaki kabrinin etrafı parke ile kaplanıp, yürüyüş yolu yapıldı.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Birimi, Gazipaşa Belediyesi ile el ele verip şehit Ahmet Şen'in Beyobası Mezarlığındaki kabrinin etrafında çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. 2002 yılında Burdur Yeşilova ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken 'dur' ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit olan Ahmet Şen'in kabrinin etrafını parke ile kaplanıp küçük bir tören alanı oluşturuldu. Ekipler, yine mezarlığın girişinden kabre kadar uzanan geniş bir yürüyüş yolu yaparak kullanıma sundu.
AKSEKİ'DE MEZARLIK TEMİZLİĞİ
Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi ilçe merkezinde bulunan mezarlıkların ve parkların bitki ve ağaç bakımlarını gerçekleştirdi. Ekipler, ağaçların budamasını yaparak çevre temizliği yaptı. Mezar üstlerine sarkan ağaç dalları ve yabani otlar temizlendi. Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmesi sağlandı.
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