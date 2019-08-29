Antalya BŞB: Alanya'da su sorunu yok 

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi (BŞB) ASAT Genel Müdürlüğü, Yeni Alanya'nın dünkü sayısında yer alan 'Sugözü susuz' başlıklı habere ilişkin bir açıklama yaptı. Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal'ın "Özellikle mahallemizin yüksek kesimlerinde su sıkıntısı sürüyor. Halk mağdur" şeklindeki açıklamasına yer verilen habere ASAT'tan gelen yanıt aynen şöyle: "28.08.2019 tarihinde Yeni Alanya Gazetesi'nde yer alan 'Sugözü Halkı Susuzluktan Şikâyetçi' başlıklı haber içeriği ile ilgili olarak açıklama yapılması

gerekli görülmüştür.Söz konusu haber içerisinde, Alanya İlçesi, Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal’ın ifadelerine yer verilmiş, muhtar tarafından mahallede sık sık su kesintileri yaşandığı, su kalitesinin düşük olduğuaktarılmıştır. Sorunların son dönemde arttığı iddialarına da aynı içerikte yer verilmiştir.ASAT Genel Müdürlüğü olarak haberde yer verilen iddialar üzerine ivedilikle konu tetkik edilmiş ve Alanya Şube Müdürlüğümüz ile ilgili birimlerden detaylı bilgi alınmıştır. ASAT ekiplerinin bizzat yerinde yaptığı incelemelerde Alanya ilçesi, Sugözü mahallemizde içme suyu ile ilgili herhangi bir aksaklığın bulunmadığı, tüm meskenlerin sorunsuz olarak içme suyu hizmetinden yararlandığı görülmüştür.Habere konu olan Sugözü Mahallesi sakinleri geçmişte bölgedeki su yerine Üzümlü mevkiindeki suyu bizzat talep etmişler, Genel Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Üzümlü’den içme suyu temin ederek Sugözü Mahallesi'ne ulaştıran hat imal edilmiştir. 2019 başında (basında da yer alan) çalışmaları sürdürülen bu hattın imalatı 2019 nisan ayından sonra tamamlanarak mahalle sakinlerine Üzümlü kaynağının suyu ulaştırılmıştır. Dolayısıyla iddia edilenin

aksine, son dönemde mahallenin içme suyu hizmeti hem nitelik hem miktar açısından artırılarak yeterli düzeyde sağlanmıştır. Kurban Bayramı döneminde nüfusun hareketlenmesi ve su tüketiminin olağan üstü artması gibi sebeplere bağlı olarak çeşitli bölgelerde içme suyu hizmetinde kısmen ve geçici, lokal aksamalar yaşanmış olabilir. Bununla birlikte, belirtildiği üzere halen Sugözü Mahallesi’nde içme suyu hizmeti sağlıklı ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları ekiplerimizce yerinde tespit edilmiştir. ASAT Genel Müdürlüğü olarak 7/24 esası ile vatandaşlarımızdan gelen her türlü sorun bildirimi ve talebin dikkate alındığını, 185 no’lu Alo ASAT hattımıza ve 0530 676 67 67 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza ulaşılabileceğini bir kez daha hatırlatırız."