Antalya biberiye ve kekik deniyor

PROJENİN amacının doğal ve biyolojik kaynakların korunması, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimlerinin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi olduğu bildirildi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimlerinin artırılması amacıyla Antalya’da yapılan çalışmaları anlatan İl Müdürü Özen ‘2018 yılında proje kapsamında Döşemealtı İlçesi Karaveliler Mahallesinde 2 dekar alanda biberiye yetiştiriciliği, Manavgat İlçesi Sırtköy Mahallesinde 4 dekar alanda kekik yetiştiriciliği demonstrasyonları kuruldu. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konu görevlisi teknik personeli tarafından arazi kontrolleri düzenli olarak devam ediyor’ Dedi.

Özen, bu proje ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği üretiminin yaygınlaştırılmasına ve piyasanın talep ettiği kalite ve standartta ürün elde edilmesine katkı sağlaması hedeflendiğini belirtti.