Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

Antalya Batı Akdeniz'in 2018 ihracat hedefi 2 milyar dolar

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19.3 artışla 1 milyar 706 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini, 2018 hedefinin ise 2 milyar dolar olduğunu söyledi

Antalya Batı Akdeniz'in 2018 ihracat hedefi 2 milyar dolar

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19.3 artışla 1 milyar 706 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini, 2018 hedefinin ise 2 milyar dolar olduğunu söyledi

05 Ocak 2018 Cuma 14:59
Antalya Batı Akdeniz'in 2018 ihracat hedefi 2 milyar dolar
banner404

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19.3 artışla 1 milyar 706 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini, 2018 hedefinin ise 2 milyar dolar olduğunu söyledi. Satıcı, Nisan ayında yapılacak olağan genel kurulda ise başkanlığa adaylığını koymayacağını açıkladı.

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin 2017 yılı ihracatı değerlendirildi. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Başkan Yardımcısı Ramazan Atılgan, Maden Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Akın'ın katıldığı toplantıda, 2018 yılı hedefleri açıklandı. Mustafa Satıcı, bölgede 6 bini aşkın ihracatçı için 2017'nin başarılı bir yıl olduğunu belirtti. Satıcı, 1.6 milyar dolar ihracat hedefi konulan 2017'de, bir önceki yıla göre yüzde 19.3 oranında artışla 1 milyar 706 milyon dolar rakamına ulaşıldığını açıkladı.

15 ÜLKEYE İLK DEFA İHRACAT

Bu rakamla 2017 ihracat hedefinin yaklaşık 100 milyon dolar üzerine çıkıldığını belirten Mustafa Satıcı, birlik tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak, tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Satıcı, 2017'de ilk defa 15 ülkeye de ihracat yapıldığını belirterek, bu ülkelerin Sierra Leeone, Togo, Bahamalar, Benin, Kongo, Kamboçya, Zambiya, Madagaskar, Kamerun, İzlanda, Bolivya, Buhutan, Makao, Nepal, Güney Sudan olduğunu kaydetti.

SEKTÖREL İHRACATLAR

2017 yılında en çok ihracatın 505 milyon dolarla madencilik sektörü tarafından yapıldığını belirten Satıcı, diğer sektörlerin 413 milyon dolar yaş meyve ve sebze, 179 milyon dolar kimyevi maddeler ve mamulleri, 151 milyon dolar mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 62 milyon dolar demir ve diğer metaller, 396 milyon dolar da diğer sektörler olduğunu dile getirdi.

EN ÇOK İHRACAT ÇİN'E

Bölgeden en çok ihracat yapılan ülkeleri de sıralayan Mustafa Satıcı, 301 milyon dolarla Çin'in ilk sırada geldiğini kaydetti. Satıcı, En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Almanya 131 milyon dolar, İran 80 milyon dolar, ABD 75 milyon dolar, Rusya Federasyonu 64 milyon dolar. Rusya 64 milyon dolarla ilk defa kriz sonrası dönemde sıralamaya girdi. Rusya pazarının tamamen açılmasıyla bu ülkeye ihracatımızın önemli artış kaydetmesini bekliyoruz dedi.

HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

2018'de her yıl olduğu gibi çıtayı daha da yükselterek bölge ihracatını artırmayı amaçladıklarını söyleyen Satıcı, 2017'de önemli bir ivme yakaladıklarını, bunu bu yıl da devam ettirmek istediklerini belirtti. 2018'de Antalya, Isparta ve Burdur olarak toplam 2 milyar dolar civarında ihracat hedeflediklerini açıklayan Satıcı, Bu rakamlara 100 milyon dolarlardan geldik. Önce 1 milyar doları yakaladık. Sonra 1.5 milyar dolar hedef koyduk ve gerçekleşti. Antalya, 2017'de ihracatını 1 milyar dolar üzerine çıkaran 16 ilden biri oldu. Bölge olarak da 2018 hedefimiz 2 milyar dolar. 2023 hedefimiz ise 5 milyar dolar diye konuştu.

GÖREVİ BIRAKIYOR

2018 Nisan ayında BAİB'in olağan genel kurulunun gerçekleştirileceğini de açıklayan Mustafa Satıcı, başkanlığa aday olmayacağını da söyledi. Satıcı, İhracatımıza katkı sunacak yeni arkadaşlarımıza bayrak teslimi yapacağız dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Batı AkdenizIhracatMustafa Satıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Alantur Hotel'de yeni dönem
Alanya Alantur Hotel'de yeni dönem
Acı haberi alan Filiz Akın'ın kulağından kan gelmeye başladı
Acı haberi alan Filiz Akın'ın kulağından kan gelmeye başladı
'Eksikler giderilmeden yolu neden açtınız?'
'Eksikler giderilmeden yolu neden açtınız?'

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim