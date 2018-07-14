Antalya Avusturya Kültür Günleri Başladı

Antalya Avusturya Kültür Günleri etkinlikleri Side Müzesi'nde Vienna StratosQuartett konseriyle başladı

Antalya Avusturya Kültür Günleri Başladı
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ANTALYA Avusturya Fahri Konsolosluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Vienna StratosQuartett konserini, Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly, Antalya Almanya Konsolosu Martin Vetterve, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ve çok sayıda seçkin davetli izledi.

Gecede kemanda Katharina Engelbrecht, viyolada Magdalena Eber, viyolonselde Jan Ryska ve piyanoda Mari Sato'dan oluşan StratosQuartett Grubu üyeleri, Mozart, Wolfgang ve Brahms'ın eserleriyle sanatseverlere Side Müzesi'nin eşsiz atmosferinde unutulmaz bir akşam yaşattı. Davetliler konser bitiminde sanatçıları dakikalarca alkışladı. Antalya Avusturya Kültür Günleri, eylül ve ekim aylarında düzenlenecek farklı konserlerle devam edecek.

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