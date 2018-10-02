Antalya araç sayısında 4'üncü sırada

TÜİK '2018 Yılı Ağustos Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Ülkemizde Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 770 bin 658 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Batı Akdeniz

Antalya’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 Milyon 50 bin 563 adet taşıtın yüzde 46,9’unu otomobil, yüzde 26,4'ünü motosiklet, yüzde 17,3’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 1 milyon 50 bin 563 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 277 bin 34 motosiklet sayısı ile 306 bin 626 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.

Isparta 29'uncu sırada

Isparta’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 174 bin 904 adet taşıtın yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 21,5’ini motosiklet, yüzde 14,3’ünü kamyonet, yüzde 12,8’ini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 174 bin 904 ile 29. sırada yer aldı.

Burdur 37'inci sırada

Burdur’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 501 adet taşıtın yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,5’ini traktör, yüzde 11,5’ini kamyonet, yüzde 4,3’ünü kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 134 bin 501 ile 37. sırada yer aldı.