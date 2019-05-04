Antalya Antgiad ödüllü bilgi yarışması

ANTALYA Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) tarafından 4'üncüsü Manavgat'ta düzenlenen Ödüllü Bilgi Yarışması'nda Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu birinci oldu.

Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu, Belenobası Ortaokulu, Değirmenli Ortaokulu'nun yarıştığı bilgi yarışmasını Kaymakam Mustafa Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Manavgat Sanayici ve İşinsanları Derneği (MASİİD) Başkanı Mücahit Tatar ile davetliler ve öğrenciler izledi. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarışmadan önce konuşma yapan ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, Manavgat'ta 4'üncüsünü düzenledikleri yarışmayı daha önce Kepez, Döşemealtı ve Muratpaşa'da yaptıklarını hatırlattı. ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü

Dijitalleşen dünyada gelecek için tahmin yürütemezsiniz aksine tasarlar ve yaşarsınız. Geleceğin tasarımı elbette siz gençlerin elindedir. Bu gayeyle ileri medeniyetler seviyesine ulaşmamızı sağlayacak tek unsur sizlerin yetkin bireyler olarak yetişmesidir. Bu yetkinliğin en mühim öğesi ise eğitimdir.

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu, Belenobası Ortaokulu, Değirmenli Ortaokulu öğrencileri yarışmada 20 soruya cevap verdi. Yarışma sonucunda birinciliği Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu kazanırken, Belenobası Ortaokulu ikinci, Değirmenli Ortaokulu da üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan Odaönü Çallıoğlu Ortaokulu öğrencileri dizüstü bilgisayarlardan oluşan hediyelerini Kaymakam Mustafa Yiğit'ten alırken, ikinci olan Belenobası Ortaokulu öğrencilerine hediye tabletleri Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yiğit, üçüncü olan Değirmenli Ortaokulu öğrencilerine ise hediye bisikletleri MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu tarafından verildi.