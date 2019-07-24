Antalya-Alanya’ya hızlı trende son aşamaya gelindi

Antalya-Alanya’da uzun yıllardır konuşulan tren konusu, hükümetin hızlı tren projeleri kapsamına alındı.

Antalya-Alanya’ya hızlı trende son aşamaya gelindi
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ANTALYA’yı Anadolu'ya bağlayacak iki hızlı tren hattı projesi bulunuyor. Biri Eskişehir'e bağlantılı Afyonkarasihar-Isparta ve Burdur üzerinden, diğeri de Ankara ve Kayseri'ye bağlantılı Kapadokya bölgesiyle özellikle turizm açısından büyük önem arz eden Konya üzerinden planlanan iki hızlı tren projesi üzerinde uzun yıllardır çalışılıyor. İki proje üzerinde hat belirleme çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, Konya üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan hatla ilgili bir aşama daha tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ve Konya üzerinden Antalya'ya bağlanacak hızlı trenle ilgili 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı' verildi. Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yayımlanan kararda, Karatay, Meram, Selçuklu, Akören, Beyşehir, Çumra, Emirgazi, Seydişehir ilçelerinden geçecek olan Kayseri-Nevşehir-Aksaray- Konya- Antalya Hızlı Tren Demiryolu projesine ÇED Yönetmeliği kapsamında 'ÇED Olumlu Kararı' verildiği belirtildi.

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