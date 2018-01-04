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Antalya Aksu'ya devlet hastanesi yapılıyor

Antalya'nın Aksu ilçesine devlet hastanesi yapılması için Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazi Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi

Antalya Aksu'ya devlet hastanesi yapılıyor

Antalya'nın Aksu ilçesine devlet hastanesi yapılması için Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazi Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi

04 Ocak 2018 Perşembe 18:55
Antalya Aksu'ya devlet hastanesi yapılıyor
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AKSU ilçesinde 'Sevgi Köyü' olarak nitelendirilen 59 bin 800 metrekarelik arazi, devlet hastanesi yapılmak üzer Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı'na tahsis için kesin izin çıktı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğünün, Sağlık Bakanlığına yaptığı teklif ile 300 Yataklı Aksu Devlet Hastanesi 2017-2019 yılı yatırım programına alındı. Program dahilinde Sağlık Bakanlığı tarafından proje ihalesi yapılarak proje çizimine başlandı. Proje çizimi tamamlanan hastanenin inşaat ihalesinin ocak ayı içinde yapılması öngörülüyor.

Antalya'nın doğu bölgesinde yer alan ve turizm bölgesi olan Aksu'da hiç devlet hastanesinin bulunmamasının kent için büyük bir eksiklik olduğunu kaydeden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Sağlık yatırımlarının hızla hayat bulduğu Antalya'da, Aksu ilçemizin de yeni bir hastaneye kavuşacak olması biz sağlık planlayıcısı ve yöneticilerini sonsuz mutlu ediyor. Planlanan hastanede 12 ameliyathane, 66 yataklı yoğun bakım, 82'si tek yataklı olmak üzere 158 hasta odası, 80 poliklinik odası olacak.

Uygun modern mimarisi ve güçlü altyapısıyla Aksu ve Antalya halkının hizmetine açılacak hastanemizin özellikle bu bölgeye rahat bir nefes aldıracağı inancındayım" dedi.

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AntalyaAksuOrman Bölge MüdürlüğüSağlık Bakanlığı
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