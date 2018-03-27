Antalya 'Akıllı Kent' oluyor

ANTALYA, Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Kent Projesi ile dijital çağa adım atıyor. Antalya ve ilçelerinde turizmde, ulaştırmada, sağlıkta, güvenlikte, sosyal hayatta ve belediye hizmetlerinde teknoloji dönemi başlıyor. Proje ile belediye hizmetleri şehir genelinde dijital altyapı ile sunulacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da yeni bir dönemin kapılarını aralayan Akıllı Kent Projesi çalışmaları devam ediyor. TÜRKSAT ile imzalanan işbirliği protokolu kapsamında Antalya'yı akıllı kent yapmak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, dijital çağa ayak uyduruyor. Antalya ve ilçelerinde ulaşım, sağlık, güvenlik, aydınlatma, çevre dostu akıllı enerji sistemleri gibi birçok alandaki belediye hizmetleri teknolojik olacak. Sosyal hayata da katkı koyacak proje ile önemli tasarruf sağlanacak.

41 NOKTADA ÜCRETSİZ İNTERNET

Akıllı Kent Projesi aşama aşama hayata geçiriliyor. Ücretsiz internet hizmeti, Sarısu mesire alanı, Kadınlar Plajı, Konyaaltı Plajı, Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Kapalıyol, Yavuz Özcan Parkı ve Karaalioğlu Parkı'nda 2015 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor. Nisan ayında başlayacak bir sonraki aşamada ücretsiz internet hizmeti turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği tarihi yerler başta olmak üzere Antalya'nın 19 ilçesinde 41 noktada hizmet verecek.

ŞEHİR BİLGİLENDİRME EKRANLARI

Şehir bilgilendirme ekranları da yenilenen yapısıyla Akıllı Kent projesinin bir başka örneği olacak. Şu an havaalanı iç ve dış hatlar olmak üzere 2 noktada hizmet veren kioskların sayısı da 20'ye çıkarılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasına erişim sağlayan, Antalya'yı tanıtan, kültürel etkinliklerin yayınlandığı videolar, fotoğraflar ve bilgiler içeren ekranlar Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça hizmet verecek. Antalya'yı ilk kez ziyaret eden misafirler için de Google altyapısı ile hazırlanan haritadan bilgi alabilecek. Antalya'ya gelen vatandaşlar bulunduğu bölgeye yakın olan, gezip görmek istediği her noktayı yol tarifi alarak kolayca ziyaret edebilecek. Ayrıca, turizm için gerekli veriye kolayca ulaşma, çevresine ücretsiz internet hizmeti, ücretsiz telefon şarj hizmeti, klima ve kamera sistemleri ile konforlu ve güvenli bir ortam, kiosk ile çekilen hatıra fotoğrafının mail atılması gibi fonksiyonlar sağlayacak.

YÜZDE 40'A VARAN ENERJİ TASARRUFU

Şehrin enerji tüketimine ciddi katkı sağlayacak akıllı aydınlatma ve sulama sistemleri de Akıllı Kent projesinin önemli bir ayağı olacak. Pilot bölge olarak seçilen Yavuz Özcan ve Serdengeçti Parkı'nda gün ışığının aydınlık seviyesine göre kendi ışığını arttırıp azaltan sokak aydınlatmaları yer alacak. Uzaktan yönetilebilen ve ışığın seviyesinin ayarlanabildiği sistem ile şehir aydınlatmalarında yüzde 30, yüzde 40 oranında tasarruf sağlanacak. Arızalı lambaların konumlarının merkezden izlenmesi, saat bazlı lambaları açma/kapama/kısma, lambaların kalan ömrünün takibi, gün ışığı bazlı açma/kapama/kısma, hareket algılayıcısı ile açma/kapama/kısma, akıllı aydınlatma sisteminde yer alacak.

SULAR BOŞA AKMAYACAK

Akıllı sulama sistemleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan parklar, bulvarlar ve refüjlerde toprağın nem durumu sensörler aracılığıyla analiz edilecek. Hava durumu tahmini ve toprağın güncel nem durumuna göre sulama zaman planı oluşturulacak. Sulama sistemlerinin merkezden yönetimi sağlanırken kullanılan su miktarı da kayıt altına alınacak. Böylece su israfının önüne geçilecek.

ACİL PANİK BUTONU

Proje ile Antalya'da sağlık hizmetleri de akıllı hale geliyor. Kronik rahatsızlığı bulunan hastalar görevli doktorlar tarafından online takip edilecek. Hastaların evlerinde yapacağı şeker, tansiyon ve nabız ölçümleri doktorların kontrolünde olacak. Ölçümlerde değerlerin yüksek çıkması durumunda vatandaşlar hastaneye gitmeden doktorlar hastaya ulaşıp ne yapması gerektiği konusunda bilgi verecek. Hastanın kendini kötü hissetmesi ve acil bir durumla karşılaşması durumunda panik butonuyla 112 acil servise ulaşacak. Hastanın daha önceden tanımlanan rahatsızlıklarını anında gören ekipler nasıl bir müdahale gerektiğini tespit edebilecek.

Tüm bu hizmetler ve daha fazlası Büyükşehir Belediyesi içerisine kurulacak Şehir Yönetim Merkezi'nden takip edilecek.