Antalya Adliyesi'ndeki güvenlikte genişletme

BU kapsamda adliye bahçesi duvarlarındaki demir parmaklıkların yükseltilmesine karar verildi. Ayrıca adliyenin doğu ve batı cephelerindeki giriş çıkış noktalarına da kurşun geçirmez güvenlik kulübeleri yerleştirildi, personel ve avukatların kullandığı Meltem Mahallesi'ndeki lojmanların bulunduğu doğu cephesindeki bahçeye personel dışındakilerin geçmesini önlemek için kart okuyucu turnikeler konuldu. Terör suçlarına bakan savcıların bulunduğu katta da düzenleme yapıldı. Bu alan camlı bölmeyle diğer birimlerden ayrıldı, adliye otoparkında da düzenleme yapıldı. Halen bu konuda çalışmaların devam ettiği belirlendi. 6 Ekim'de internet ortamında yapılan bomba ihbarı nedeniyle adliye boşaltılmış, yapılan aramalar sonunda ihbarın asılsız olduğu tespit edilmişti. Antalya Adliyesi çevresinde motosiklet park edilmesi ve seyyar satıcı bulunması da yasaklandı.

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