Antalya 6 milyon bandına dayandı

ANTALYA'DA turizmin en iyi yıl olarak değerlendirildiği 2014’ün rekoru 2 yüz 61 bin fark ile kırılarak bu yıl 5 milyon 968 bin 513 kişi geldi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre açıkladığı toplam turist sayısı, temmuz ayının 17’si itibariyle turizm tarihinin bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Bu yıl turizmde Perge Antik Kenti'ni tema olarak belirleyen ve 'Perge Yılı' ilan ederek fark oluşturan kent, 14 milyon turist hedefine doğru adım adım ilerliyor. Antalya'ya, 17 Temmuz itibariyle sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 6 milyona yaklaştı. Bu rakamlar, 2015-2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014'ün rekorunu da egale etti. 2014 yılının aynı döneminde 5 milyon 706 bin 521 turist gelirken bu yıl 2 yüz 61 bin 992 fark ile 5 milyon 968 bin 513 turist geldi. 2018 yılının 1 Ocak - 17 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 34'lük artış kaydedilirken, 2015-2016-2017 yılı verileri de geride bırakıldı.