Antalya 2046’da 5.7 milyon

ANTALYA Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Antalya nüfusunun 2046 yılında 5 milyon 700 bini geçeceğini ortaya koyan bir rapor yayımladı. ‘Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi’ çerçevesinde ASAT’ın yan şirketi ALDAŞ’a hazırlatılan rapor, Antalya’nın 28 yıl sonraki haline ışık tuttu. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu olmak üzere 5 merkez ilçenin bütününde yapılacak geleceğe dönük su ve atıksu yatırımlarının çevresel ve sosyal etkilerini değerlendiren çalışmada Kepez, Döşemealtı ve Aksu’daki altyapı ihtiyacı belirlendi.

10 YIL SONRA 3 MİLYON NÜFUS

Raporda, ASAT’ın İller Bankası ve Dünya Bankası denetiminde yürüttüğü Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında yapılan çalışmalarının çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini göstermek amacıyla bir projeksiyon hazırlandı. Geometrik, aritmetik ve İller Bankası’nın kullandığı 3 farklı yöntem kullanılan nüfus tahminlerinde bu yıl sonunda 2.5 milyonu aşması beklenen Antalya nüfusunun 10 yıl sonra, yani 2028’de 3 milyon 360 bine ulaşacağı hesaplandı. İller Bankası’nın projeksiyon hesaplarına göre Antalya, 2038’de de yaklaşık 4 milyon 513 bin, 2046 yılında ise 5 milyon 716 bin 868 kişi olacak.

KEPEZ 1 MİLYONU GEÇECEK

Antalya’da genç nüfusun ağırlığına işaret edilen tahminlerde toplam nüfusun yüzde 37’sinin 25 yaş altında olduğu belirtildi. Kentte ortalama hane halkı sayısının 3.26 olduğu saptanırken, Kepez’de bu sayının 3.54’e, Döşemealtı’nda 3.35’e ve Aksu’da ise 3.6’ya çıktığı kaydedildi. Hem genç nüfus hem de kalabalık hane halkı sayıları nedeniyle söz konusu bölgedeki nüfus artışının daha fazla olacağı öngörülen raporda 543 bin nüfusa sahip Kepez’in, 28 yıl sonra 1 milyon 243 bini, 75 bin nüfuslu Aksu’nun 171 bini, 60 bin nüfuslu Döşemealtı’nın 138 bini geçeceği tahmin edildi.

ACİL ALTYAPI DESTEĞİ

ASAT’ın ‘Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi’ çerçevesinde hazırlanan raporunda, şu an 2 milyon 328 bin 555 nüfuslu Antalya’da 1 milyon 169 bin 304 su abonesine hizmet verildiği ve atıksu arıtma tesisi sayısının 32’ye yükseldiği kaydedildi. Raporda Döşemealtı, Kepez, Aksu-Kundu bölgelerinde kanalizasyon altyapısının aciliyet taşıdığı dile getirildi. Antalya nüfusunun 2046’ya kadar ulaşacağı büyüklüğü de kapsayan çalışmada, Döşemealtı, Kepez, Aksu-Kundu bölgelerinde yapılacak kolektör ve kanalizasyon şebekesi için Çevre ve Sosyal Yönetim Planı hazırlandığı belirtildi. Projelerin yürütülmesi sırasında bu raporda belirtilen çevresel ve sosyal etkiler ekseninde gerekli tedbirleri alınacağı dile getirildi.