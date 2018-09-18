ANSİAD Başkanı Kan, Uysal’ı ağırladı

ANSİAD Başkanı Sadi Kan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bal, Akın Akay Akıncı, Sarper Dermut ve Necdet Alkandemir, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ağırladı. ANSİAD’ın 28 yılda oluşmuş güçlü bir kurumsal kimlik olduğunu vurgulayan ANSİAD Başkanı Sadi Kan, “Sürekli öğrenen, bilgi üreten ve bilgiyi topluma yayan gerçek bir sivil toplum hareketiyiz. Bizler kalkınmanın, gelişmenin sırrının insana değer vermekten geçtiğini tecrübemizle ve ANSİAD olarak yaptığımız çalışmalarla öğrendik. Bizler, STK üyeleri bu çabalarının uygulanabilmesi, geniş kitlelere ulaşması bakımından politika yapıcılara, yerel uygulayıcılara ve hepsini kapsayan, devleti kentimizde ve bölgemizde temsil eden yöneticileri ile işbirliği yapmaya ihtiyaç duyarız” dedi. ANSİAD’ın geçmişten günümüze misyonunun her kurumla iyi ilişkiler ve iş birliği olduğunu dile getiren Başkan Kan, “Bölgedeki işadamları, diğer iş dünyası örgütleri ve protokolü bir araya getirerek bölge ve ülke sorunları hakkında müzakere yaparak görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Bugün burada bize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretinize teşekkür ederim” diye konuştu.

Uysal: “Antalya katma değer üretmeli”

ANSİAD’ın Antalya ve Türkiye ekonomisine, iş dünyasına önemli katkıları olduğunu belirten Başkan Ümit Uysal, “Antalya’mız Akdeniz kıyısında bütün pazarlara yakın harika bir iklime sahip, muhteşem bir yer. İsterdik ki on milyarlarca dolarlık inovatif, teknolojik tarımsal ürün Antalya limanından dünyaya satılıyor olsun. Antalya’mızın çevresindeki 400 antik kent, her gün dünyanın dört bir yanından gelen bilim adamlarının ve kültür insanlarının ziyaret ettiği yerler olsun” dedi. Dünyadaki 200 ülkenin yaklaşık 150’sinden büyük olan Antalya’nın 200 ülkenin 150 tanesinden fazla katma değer üretmesini istediğini dile getiren Uysal, “Ben iş adamlarımızın ve girişimcilerimizin bu yetenekte olduğuna inanıyorum. Ama maalesef toplam kamu yönetimi bu yetenekte olamadı. Ve bugün Türkiye’mizde istediğimiz ekonomik performansın çok gerisinde kaldık. Gelecekte hem Antalya hem Türkiye olarak dev ekonomilerle olmamız gereken yere doğru yol almamızı temenni ediyorum.”

Görüşme sonrasında Başkan Kan, Başkan Uysal’a, ziyareti anısına Antalya Kaleiçi’ne ait gravür tablosu hediye etti.