Annesinin doğum gününü canlı yayınlayan İdo deprem anını da kaydetti

İDO Tatlıses Annesinin Doğum Gününde Canlı Yayın Yaparken Depreme Yakalandı 50 dakika önce
Ege'de meydana gelen 6.3'lük deprem anını İdo Tatlıses ile annesi Derya Tuna da yaşadı. İdo, annesinin doğum gününü kutlarken canlı yayın yaptı. O sırada deprem anını da kaydetti.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna ve oğlu İdo Tatlıses, Bodrum'da doğum günü kutlarken Ege'deki 6.3'lük depreme yakalandı.
CANLI YAYIN YAPARKEN DEPREM ANINI DA KAYDETTİ
İdo Tatlıses dün akşam annesi Derya Tuna'nun doğum günü için bir organizasyon planladı. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı davetten canlı yayın yapan genç şarkıcı İdo, o anda depreme yakalandı. Sosyal medyadan korku dolu anları paylaşan İdo: "Bodrumda deprem oldu... Hepimize geçmiş olsun bu güzel günde sağlık olsun... Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık.. Küfürler için özür dileriz" mesajını paylaştı.
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