Annesi babasını öldüren genç kızdan yürek dağlayan sözler!

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde hapishaneden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta'yı öldüren Göksel Sağlam hakkında açılan davanın ilk duruşması öncesi açıklama yapan Fatma Akta'nın kızı Figen Akta, "Sizin hiç anneniz ve teyzeniz aynı gün aynı evde öldürüldü mü? Hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Bu katile ve kadın cinayetlerinin katillerine indirim uygulanmasını istemiyorum. Kadınlar size sesleniyorum, daha fazla susmayın. Bu mücadeleyi yalnızca biz kadınlar sürdürebiliriz" dedi.

KADIN ÖRGÜTLERİ DESTEK VERDİ

Davanın bugün görülen ilk duruşması öncesi, Fatma Akta'nın kızı Figen Akta, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Hepinizi dayanışmaya bekliyorum" çağrısı yaptı. Akta'nın çağrısı üzerine Çiğli Kadın Platformu, İzmir Kadın Savunma Ağı, İzmir Kadın Meclisi, Karşıyaka Gönüllüleri Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kadın, üzerinde 'Kadın cinayetleri politiktir', 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır', 'Habibe ve Fatma için adalet' yazılı pankartlar ile adliye önüne gelerek, Fatma Akta'ya destek verdi. Kadınlar, 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Kadın cinayetlerini durduracağız', 'Anaların öfkesi katilleri boğacak' sloganları attı.

"DAHA FAZLA SUSMAYIN"

Duruşma öncesinde Figen Akta beraberindeki dayısı Ahmet Çevik ile basın açıklaması yaptı. 21 yaşındaki Akta, "Sizin hiç anneniz ve teyzeniz aynı gün aynı evde öldürüldü mü? Hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Birazdan duruşmamız olacak ve katilin çok saçma sapan yalanlar söyleyip, iftiralar atacağına adım gibi eminim. Bu katile, kadın cinayetinin katiline indirim uygulansın istemiyorum. Kadınlar size sesleniyorum, daha fazla susmayın. Bu mücadeleyi yalnızca biz kadınlar sürdürebiliriz" dedi.

"BABAM ÖLDÜ, AĞABEYİM ŞEHİT OLDU"

Öldürülen kız kardeşlerin erkek kardeşi Ahmet Çevik de "Kardeşlerimi koruyamayan polisler şu an burada katili koruyorlar. Önlem alıyorlar. Biz şehit ailesiyiz. Ben buradan ülkeyi yönetenlere, vekillere sesleniyorum. Bu insanların suçu ne? Kadın olmanın suçu ne? Beni de doğuran bir ana, onları da doğuran bir kadın. Benim kardeşim çocukları için öldürüldü. Kaç kere evimiz taşlandı, karakola gitsek de hiç bir ceza verilmedi. Ben ne diyeyim? Gören duyan unutur ama yaşayan unutmaz. Kimse böyle bir acıyı yaşamasın ama buna neden olanlar yaşasın" diye konuştu.

"ANNEM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ"

İstanbul'da aynı iş yerinde çalıştığı erkek arkadaşı tarafından katledilen Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül de destek verme amaçlı duruşmaya katıldı. Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül , "Annem evimizin önünde, 'Senin işini yapmak istemiyorum dediği için bir erkek tarafından 4 kurşunla katledildi. Katil ilk davada, 'Fatma'yı yolda gördüm ve selam vermek istedim' dedi. Annemin küçük düşürücü hakaretler söylediğini, anneme 5 kurşun sıktığını ve 4'ünün öldürücü yerlere isabet ettiğini itiraf etti. Fakat yaptığı eylemden pişmanlık duyarak, kendini öldürmek istediğini söyleyen katil kendini sadece kol altından yaralamıştı. Annem benim gözlerimin önünde öldürüldü. Bizler daha acımızı bile yaşayamadan sokaklarda adalet mücadelesi vermek zorunda kalıyoruz. Neden? Benim annem 6284 uygulanmadığı için öldürüldü. Biz bu katillere verilen iyi hal indirimlerini tanımıyoruz" dedi.duruşması öncesi, Fatma Akta'nın kızı Figen Akta, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Hepinizi dayanışmaya bekliyorum" çağrısı yaptı. Akta'nın çağrısı üzerine Çiğli Kadın Platformu, İzmir Kadın Savunma Ağı, İzmir Kadın Meclisi, Karşıyaka Gönüllüleri Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kadın, üzerinde 'Kadın cinayetleri politiktir', 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır', 'Habibe ve Fatma için adalet' yazılı pankartlar ile adliye önüne gelerek, Fatma Akta'ya destek verdi. Kadınlar, 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Kadın cinayetlerini durduracağız', 'Anaların öfkesi katilleri boğacak' sloganları attı.

"DAHA FAZLA SUSMAYIN"

Duruşma öncesinde Figen Akta beraberindeki dayısı Ahmet Çevik ile basın açıklaması yaptı. 21 yaşındaki Akta, "Sizin hiç anneniz ve teyzeniz aynı gün aynı evde öldürüldü mü? Hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Birazdan duruşmamız olacak ve katilin çok saçma sapan yalanlar söyleyip, iftiralar atacağına adım gibi eminim. Bu katile, kadın cinayetinin katiline indirim uygulansın istemiyorum. Kadınlar size sesleniyorum, daha fazla susmayın. Bu mücadeleyi yalnızca biz kadınlar sürdürebiliriz" dedi.