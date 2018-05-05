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Annelere özel kampanya White&Beige’de

Ev dekorasyonu ve tekstil ürünleri üzerine hizmet veren White&Beige, Anneler Günü’ne özel kampanyaları ile Alanyalı annelerin yüzünü güldürecek

Annelere özel kampanya White&Beige’de

Ev dekorasyonu ve tekstil ürünleri üzerine hizmet veren White&Beige, Anneler Günü’ne özel kampanyaları ile Alanyalı annelerin yüzünü güldürecek

05 Mayıs 2018 Cumartesi 00:17
Annelere özel kampanya White&Beige’de
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Ceren ŞAHİN

EV dekorasyonu ve tekstil ürünlerinde gerek tarzı gerekse de geniş ürün yelpazesi ile Alanya’da 2 yıldır hizmet veren White&Beige, Anneler Günü’ne özel kampanyalarıyla da Alanya halkının yüzünü güldürüyor.  Yatak örtülerinden nevresim takımlarına, havlulardan bornozlara, mutfak gereçlerinden takımlara pek çok şeyi White&Beige bünyesinde bulmanız mümkün. White&Beige, dekorasyon söz konusu olduğunda şık ve renkli tasarımları ile evlerinize sıcacık bir hava katıyor. 
WHİTE&BEİGE ANNELERİ UNUTMADI
White&Beige yaklaşan Anneler Günü’nde ‘Anne’leri de unutmayarak kampanya ve ödeme seçenekleri ile Alanya’da fark yaratıyor. Ev dekorasyon, tekstil ve aksesuar ürünlerinde liste fiyatı üzerinden 4’te 1 şeklinde uygulanan kampanya White&Beige’de anneler gününe dek devam edecek. İşletme sahibi Münir Sağlam, annelerini özel kılacak hediyeler için tüm Alanya halkını White&Beige’ye beklediklerini ifade etti. 
İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEN YOĞUN İLGİ
White&Beige işletme sahibi Sağlam, İskandinav ülkelerinden gelen yabancılar ve Rusların özellikle aksesuar ürünlerine yoğun ilgi gösterdiklerini ifade ederek “Kendi dekorasyon tarzlarına daha yakın hissettikleri için İskandinavlar ve Rusların White&Beige ürünlerini tercih ettiklerini görüyoruz. Yerli müşterilerimiz ise çoğunlukla düğün hediyeleri ve takımları tercih ediyorlar” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
White&BeigeAnneler Günü’ne
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