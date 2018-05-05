Annelere özel kampanya White&Beige’de

Ceren ŞAHİN

EV dekorasyonu ve tekstil ürünlerinde gerek tarzı gerekse de geniş ürün yelpazesi ile Alanya’da 2 yıldır hizmet veren White&Beige, Anneler Günü’ne özel kampanyalarıyla da Alanya halkının yüzünü güldürüyor. Yatak örtülerinden nevresim takımlarına, havlulardan bornozlara, mutfak gereçlerinden takımlara pek çok şeyi White&Beige bünyesinde bulmanız mümkün. White&Beige, dekorasyon söz konusu olduğunda şık ve renkli tasarımları ile evlerinize sıcacık bir hava katıyor.

WHİTE&BEİGE ANNELERİ UNUTMADI

White&Beige yaklaşan Anneler Günü’nde ‘Anne’leri de unutmayarak kampanya ve ödeme seçenekleri ile Alanya’da fark yaratıyor. Ev dekorasyon, tekstil ve aksesuar ürünlerinde liste fiyatı üzerinden 4’te 1 şeklinde uygulanan kampanya White&Beige’de anneler gününe dek devam edecek. İşletme sahibi Münir Sağlam, annelerini özel kılacak hediyeler için tüm Alanya halkını White&Beige’ye beklediklerini ifade etti.

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEN YOĞUN İLGİ

White&Beige işletme sahibi Sağlam, İskandinav ülkelerinden gelen yabancılar ve Rusların özellikle aksesuar ürünlerine yoğun ilgi gösterdiklerini ifade ederek “Kendi dekorasyon tarzlarına daha yakın hissettikleri için İskandinavlar ve Rusların White&Beige ürünlerini tercih ettiklerini görüyoruz. Yerli müşterilerimiz ise çoğunlukla düğün hediyeleri ve takımları tercih ediyorlar” dedi.