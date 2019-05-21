Anneler için ev tipi hapishane

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatı doğrultusunda cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda kalan çocukların geleceklerini kurtarmak için “ev tipi hapishane” projesi hayata geçiriliyor.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, ilk pilot uygulama, Ankara Sincan Cezaevi olarak belirlendi. Bakanlık yetkilileri, “Proje cezaevinde doğan veya annesiyle altı yaşına kadar cezaevinde kalmak zorunda olan çocuklara, sanki evlerindeymiş gibi, normal hayat şartlarını sunmak projenin hedefini oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

Stüdyo daire

Ev tipi cezaevi uygulamasının ilk adımı, çocuğuyla birlikte kalan 42 kadın mahkum için Sincan Cezaevi’de atıldı. 48 dairelik inşaata başlanırken, stüdyo daire şeklinde “evler” yapılacak. Evlerde, normal yaşamda bir evde ne bulunması gerekiyorsa aynı materyaller bulunacak. Stüdyo daireler aynı binada olacağı için çocuklara diğer akranlarıyla sosyalleşme fırsatı yaratılmış olacak. Böylece anneleriyle kalan çocuklar kapasitesinin üzerine mevcutu olan koğuşlarda diğer mahkumlarla kalmayacak.

Projeyle çocukların fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak, sistemli bir şekilde beslenme ve temizlik ihtiyaçları karşılanacak, annelerine ve kendilerine gerekli uzman ve eğitim hizmetlerinin sağlanacak, eğitim ve oyuncak yönünden zenginleşmiş ortamlar yaratılacak ve ceza infaz kurumlarının fiziksel yapılarında onlar için “oyun parkı” gibi uygun donanımların geliştirilecek.

Annelerinin yanında kalan çocuklar 3 yaşından itibaren kreş hizmeti alıyor.

İkinci Diyarbakır

Türkiye’deki Kadın Ceza İnfaz Kurumları’nın tamamında kreş bulunuyor. Çocukların ihtiyaç duydukları kıyafet, bez, şampuan, giysi ve benzeri diğer tüm ihtiyaçları cezaevi idaresi tarafından karşılanıyor.

İkinci sırada Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde AB desteği ile aynı projenin hayata geçirileceğini belirten yetkililer, 2 milyon euroluk fon için görüşmelerin sürdüğünü, inşaat çalışmalarının prosedürler tamamlandığında başlayacağını kaydetti. Yetkililer, inşa edilecek yerlerin dizaynından, mobilyası ve araç gereçlerine kadar AB standartlarında olacağını bildirdi.

‘Hassas gruplar’ birimi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, kısa zaman önce yeni bir adım daha atarak “hassas gruplar” birimi kurdu. Bu birim cezaevlerinde kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar gibi hassas gruplar içinde kalan mahkumların sorunlarını çözmek için çabalıyor.

703 ÇOCUK

Yetkililer, çocukların psikolojik sosyal gelişimleri ve sağlıklı yaşamları için “ev tipi” uygulama modeline geçilmekte olduğunu belirtirken, cezaevlerinde annelerinin yanında kalan 0-6 yaşında 703 çocuk bulunduğunu kaydetti.

Adalet Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çocuklu annelere ev tipi cezaevi inşaatına Mart 2019’da başlandı.

Maliyeti 7 milyon TL’yi bulması beklenen evlerin oturma alanı 3 bin 226 metrekare olacak. Altı üniteden oluşacak binada 48 anne ve 48 çocuk kalabilecek. Tüm çocuklarla birlikte vakit geçirebilmeleri için iki adet kapalı çocuk oyun alanı ve bir adet çok amaçlı salon tasarlandı.

Çok amaçlı salonda görsel sunumlar, eğitici faaliyetler planlanıyor. 430 metrekarelik açık bahçede ise oyun aletleri ile gün içinde vakit geçirebilecekler.