Anne ve kızlarına çarpan sürücü tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yaya geçidinde bulunan anne Nurgül A. (38) ile çocukları Ş.A. (9) ve C.A.'ya (5) dün saat 13.30 sıralarında Mehmet K.'nın kullandığı otomobil çarptı. Kazada anne ve 2 kızı yaralandı. Durumu iyi olan Ş.A. Manavgat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Anne Nurgül A. ile diğer kızı C.A. ise Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan C.A. ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. C.A.'nın yoğun bakımda tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan sürücü Mehmet K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.