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Anne ve babalar dikkat! Ünlü çizgi filmde şok eden subliminal mesaj!

Çocuklar için çizgi film videoları yayınlayan bazı YouTube kanalları Elsagate fenomeni ile gündeme geldi. 3-7 yaş aralığındaki çocukları tehdit eden Elsagate trendi için pek çok ülkede alarm verildi ancak ülkemizde henüz adı bile bilinmiyor

Anne ve babalar dikkat! Ünlü çizgi filmde şok eden subliminal mesaj!

Çocuklar için çizgi film videoları yayınlayan bazı YouTube kanalları Elsagate fenomeni ile gündeme geldi. 3-7 yaş aralığındaki çocukları tehdit eden Elsagate trendi için pek çok ülkede alarm verildi ancak ülkemizde henüz adı bile bilinmiyor

24 Aralık 2017 Pazar 09:56
Anne ve babalar dikkat! Ünlü çizgi filmde şok eden subliminal mesaj!
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BİRAZ kendinize vakit ayırmak, misafirlerinizle ilgilenmek, günlük işlerinizi tamamlamak, yemek yemesini sağlamak veya çocuğunuzu sakinleştirmek için eline akıllı telefon veya tablet vermek masum bir kaçış gibi görünüyor. Hiçbir zararlı uygulamaya girmediğinden emin olduktan sonra birkaç saat YouTube'da çizgi film izlese ne olur?

Bu şekilde düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü dijital çağ beraberinde korkunç tehlikeler getiriyor ve YouTube kadar güvenli bir platform bile korkunç amaçlarla kullanılabiliyor. Elsagate fenomeni de bunun son örneği.
Nedir bu Elsagate?
Elsagate ismi Türkiye'deki çocukların büyük bir hayranlıkla izlediği Karlar Ülkesi filminin karakteri Elsa'dan geliyor. Elsagate kategorisi altında özellikle 3-7 yaş arası çocukları hedef alan videolar ilk bakışta düşük bütçeli çocuk videoları gibi görünebilir. Büyük bir çoğunluğunda Elsa ve Örümcek Adam'ın yer aldığı bu videolar karmakarışık diyaloglar ve absürt hareketler içeriyor.

Bu videoların hiçbir amaca hizmet etmiyor oluşu tek tehlikesi değil. Birkaç saniye izlediğinizde bu videoların arasına saklanmış şiddet ve cinsellik öğelerini fark edebilirsiniz. Bir videoda elbisesi parçalanmış Elsa karakterine Örümcek Adam tarafından tecavüz edildiğini görebilirsiniz. Ya da karakterlerin dehşet verici bir biçimde şiddete maruz kaldığını ve diri diri gömüldüğünü.

Zorla dışkı yedirilen veya idrar içirilen karakterler ve hatta bazen gerçek çocuklar, enjeksiyonlar, intiharlar, cinayetler, yamyamlık, ağlayan bebekler bu videolarda rastlayabileceğiniz korkunç görüntülerden sadece birkaçı.
YouTube bu konuda nasıl bir önlem alıyor?
Birileri YouTube'u çocuklarımızın zihinlerini kontrol etmek, travma yaratmak veya istismar etmek için kullanıyor. Peki YouTube bu konuda ne yapıyor?

YouTube tarafından yapılan açıklamada 270 hesabın kapatıldığı, 150 bin videonun silindiği, çocuk avcıları tarafından hedef alınan 625 bin videonun yorumlarının kapatıldığı ve "aile dostu" maskesi takan 50 binin üzerinde kanal ve 2 milyonun üzerinde videodan reklamların kaldırıldığı duyuruldu. YouTube bu konuda ciddi önlemler alıyor ancak bu videolar öyle bir maskeleniyor ki hala binlercesiyle karşılaşmanız mümkün.
"Çocuklar pedofili ve şiddete hazırlanıyor"

Bir teoriye göre bu videolarla çocuklar cinsellik ve şiddete aşina hale getiriliyor. Bu şekilde pedofiliye karşı tepki vermemeleri kolaylaştırılıyor. İğnelerin kullanımı enjeksiyonları normalleştiriyor, böylece kolaylıkla sakinleştirilebilecekler. Dışkı kıyafetlerini çıkarmaları fikrini kolaylaştırmak için, kürtaj hamilelik fikrini normalleştirmek için, şiddet ise eğer uyum sağlamazlarsa olacakları göstermek için kullanılıyor. Bu, korkunç teorilerin en korkuncu.

Sebebi her neyse, bu yayınların neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Çocuklarınızı dijital platformla yalnız bırakırken bir kez daha düşünün. Çizgi film izlemek kadar masum bir eylem onu korkunç bir şeye hazırlıyor ve gelişimini hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde tehdit ediyor olabilir. 

Çizgi film izlemesini istiyorsanız sizin daha önce izlediğiniz ve emin olduğunuz bir çizgi film izletin. Akıllı telefonda YouTube'u bulup istediği çizgi filmi açabiliyor oluşuyla övünürken onu herhangi bir çizgi filmle baş başa bırakmayın, daima gözünüz üstünde olsun. Aksi takdirde hayal bile edemeyeceğiniz bedelleri olabilir.

Unutmayınız ki YouTube çocuklar için değil geniş kitleler için yayın yapan bir video platformu. Dolayısıyla YouTube'un aldığı önlemlere değil kendi önlemlerinize güvenin ve sorumluluk bilinciyle hareket edin.

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Anahtar Kelimeler:
YoutubeElsagateçizgi FilmSubliminal Mesaj
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