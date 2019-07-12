Anlamlı hediye: Alanya'da şehit aileleri için el ele verdiler!

Alanya Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü, Alanya Huzurevi yaşlıları ile sevgi evlerinde kalan çocuklar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Alanya'daki şehit aileleri için çikolata yaptı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Gastronomi Bölümü mutfağında, Alanya Huzurevi sakinleri ve çocuklar, eğitmenler gözetiminde elleriyle çikolata hazırladı. Hazırlanan çikolatayı kalıplara dökerek soğutan katılımcılar, daha sonra özenle hazırladıkları çikolataları paketledi. Yaşlılar, çocuklar, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya Müftülüğü temsilcileriyle daha sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 Kasım 2018 tarihinde şehit düşen topçu er Yusuf Önder'in ailesini ziyaret etti. Çocuklar hazırlandıkları çikolatayı Önder ailesine hediye etti. Yusuf Önder'in babası Sunay ve annesi Sevcan Önder çifti ziyaretin kendilerini duygulandırdığı belirterek teşekkür etti.



BÜYÜK BİR AİLE

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik çerçevesinde şehit ailelerini ziyaret edeceklerini söyledi. Bu kapsamda huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla şehit yakınları için hediye hazırlamak istediklerini anlatan Çelik, "Yaşlılarımız ve çocuklarımız, Gastronomi Bölümü öğrenci ve akademisyenleri eşliğinde mutfağa girerek çikolata yapmanın tekniklerini öğrendi. Çocuk evleri, huzur evleri ve şehit aileleriyle bir dayanışma içerinde olduğumuzu, büyük bir aile olduğumuzu göstermek istedik" dedi.



ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Alanya HEP Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ise Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yürüttükleri etkinlikte çok güzel bir çikolata üretme deneyimi yaşandığını söyledi. Üniversite olarak bu tür sosyal etkinliklere açık olduklarını belirten Prof. Dr. Öner, "Alanya'nın sosyal hayatına katkı yapmak üniversitemizin en önemli görevlerinden biri. Gençler ve yaşlılarla çikolata etkinliği yapıldı. Çikolatalar şehit ailelerine hediye olarak verilecek" diye konuştu.



'ACILARINI PAYLAŞMIŞ OLACAĞIZ'

Huzurevi sakinlerinden Gevher Soygüder ise "15 Temmuz programı çerçevesindeki etkinliklere çikolata yaparak katılmış olduk. Bu bizi mutlu etti. Çikolataları şehit ailelerine ikram edeceğiz. Onlara gitmek de bizi mutlu edecek. Acılarını paylaşmış olacağız" dedi.