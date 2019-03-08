'Ankesörlü telefon' davasında 39 kişi tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı

'Ankesörlü telefon' davasında 39 kişi tutuklandı!
banner404

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 85  zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
 
Savcılarca sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğerleri  ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı  olanların da bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi, 39 şüpheli ise  cezaevine gönderildi.
 
Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta 50 subay, 50 astsubay  ve bir sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmiş, 85 şüpheli gözaltına  alınmıştı.
 

YORUM EKLE
Gönder

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479