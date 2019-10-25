Ankara’da dev medya buluşması : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar!

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ev sahipliğinde ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2019 yılında 6 kez yüz yüze ve 9 kez de telefonla görüştüklerini belirterek, Türkiye-Rusya ilişkilerine değindi. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son olarak Soçi’de görüştüklerini hatırlatarak, “Karadeniz’in iki kıyısına güneşli havalar taşıyan Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları arasındaki dostluk, sadece iki ülke açısından değil bölgesel ve küresel önem taşımaktadır. Güçlü devlet geleneğine sahip iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin kurumsallaşması ve dostane işbirliğinin sürdürülebilir hale gelmesi için yoğun çabamız sürmektedir. Bu kapsamda Üst Düzey İşbirliği Konseyi 2010 yılında hayata geçirilmiş, Konsey’in alt mekanizmaları olan, Ortak Stratejik Planlama Grubu, Karma Ekonomik Komisyon ve Toplumsal Forum işler hale getirilmiştir. Bugün artık Türk-Rus iş birliği dediğimizde her biri mihenk taşı olan prestij ve vizyon projeleri akla gelmektedir. İki ülke arasında var olan 27 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 10 milyar doları aşan karşılıklı doğrudan yatırımlar ilişkilerin geleceğine dair daha ümitvar olmamızı sağlamaktadır. TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi bölgede eşi olmayan dev projeler ve derinleşen savunma sanayi iş birliğimizin yanında kültürel alanda da ilişkilerimiz perçinlenmektedir. Rusya ile karşılıklı Kültür ve Turizm yılı ilan ettiğimiz 2019 yılının ilk 8 ayında 4 milyon 831 bin Rus turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Eminim sizlerin arasında da hayatında en az bir kez Türkiye sahillerinde tatil yapan, Türkiye’den güzel anılarla ayrılan dostlarımız bulunmaktadır. Ayrıca Rusya’da Türk dizi ve filmlerine artan rağbeti memnuniyetle takip ediyor, Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Rus dostlarımızla Moskova, Ulyanovsk, Yekaterinburg ve St. Petersburg şehirlerinde Türk film günlerinde buluşuyoruz. Ayrıca, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Rusya Federasyonu Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi arasında başlatılan yükseköğretim iş birliği gibi adımların sayılarının artmasını arzu ediyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi hem toplumsal ve insani boyutta hem de diplomatik ve ekonomik alanda ilerletmeye kararlıyız. Öncelikli olarak 100 milyar dolar ticaret hacmini ve 6 milyon turist sayısını hedeflemekteyiz. Ama her şeyden önemlisi, Rusya ile sağlayacağımız iş birliği ile bölgede istikrarın, refahın ve huzurun hakim olmasını amaçlamaktayız. Bu kapsamda Barış Pınarı Operasyonu dahilinde Rusya ile varılan mutabakata önem veriyor; Suriye krizinin çözümüne yönelik birlikte katkı sağladığımız bir fırsat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE TERÖR YANLISI OYUNLARI BOZMUŞTUR'

Suriye krizinin çözümüne yönelik atılan her bir adımın gayesinin bölgede akan kanın durması ve Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur ortamına kavuşması olduğunu söyleyen Oktay, “Suriye’de krizin başladığı ilk günlerden itibaren Türkiye, her zaman çözümün Suriye toprakları içinde aranmasından yana olmuş, Suriye’nin toprak bütünlüğüne daima saygı duymuştur. Bu kapsamda siyasi ve diplomatik gayretlerimiz kesintisiz sürmüştür. Türkiye, Rusya ve İran’ın desteğiyle İdlib’de oluşturulan görece sükunet ortamı sayesinde yüzbinlerce insanın hayatı kurtulmuş ve yeni bir göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye’nin hem Fırat’ın batısında hem de doğusunda teröre karşı verdiği mücadelede kendi çıkarlarımızın gerektirdiği bir tercih değil, bölge istikrarı için hayati bir zorunluluktur. Ülkemizde bulunan 4 milyonu aşkın sığınmacının yuvalarına geri dönüşleri, Suriye’nin yeniden huzura, güvene ve istikrara kavuşmasıyla mümkündür. Diğer taraftan PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye krizini ülkemize taşıma gayretleri ve sınır güvenliğimiz konusunda taşıdığımız hassasiyet, bizi bu meselede sahada fiilen var olmaya mecbur etmiştir. Bu doğrultuda gerçekleşen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu yana ilmek ilmek dokunan terör yanlısı oyunları bozmuştur. Bu bölgelerde güvenli hale getirilen kısımlara dönen sığınmacılar şimdi kendi topraklarında huzur içinde hayatlarına devam etmektedir” açıklamasını yaptı.



'YAKLAŞIK 2 MİLYON SIĞINMACININ GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜNÜ HEDEFLİYORUZ'

Barış Pınarı Harekatına değinen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Operasyonda teröristlerle yaşanan çatışmalarda 7 askerimiz ile Suriye Milli Ordusundan 96 kardeşimiz şehit olmuştur. Teröristlerin sınır şehirlerimize attıkları havan ve füzeler sebebiyle 20 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 184 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu vesileyle, Barış Pınarı Operasyonu’nda şehit olan Mehmetçiklerimiz ve sivil vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 9 gün devam eden operasyon, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandırılmıştır. 911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez. Burada oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı çıkmak en doğal hakkımızdır ve bu hakkımızı hem masada hem sahada savunmaya devam ediyoruz. Şimdi Mehmetçiğimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte harekat alanını tarayarak, geride bıraktıkları terör tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir ve Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız. Uluslararası toplumun desteğiyle Barış koridoru bölgesine, yaklaşık 2 milyon sığınmacının gönüllü geri dönüşünü hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, dostlarıyla yürüyen, sahada sözünü söyleyen ve bunun gereğini yaparak sahada netice alan bir ülkedir.”Göçmenlerin geri dönüşleri konusunda Rusya ile yakın çalışacaklarının altını çizen Oktay, “Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatların amacına ulaşması, PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin Suriye’den tamamen temizlenmesine bağlıdır. Terörün küresel bir sorun olduğunu kabul ederek diğer ülkelerin de ülkemizin teröre karşı meşru mücadelesinde destek olmasını bekliyoruz. Uluslararası toplumun iyi terörist kötü terörist ya da kullanışlı/kullanışsız örgüt ayrımı yapmaktan kaçınarak, insani veçhelerle, Türkiye ile eşit sorumluluk paylaşmasını arzu ediyoruz. Barış Pınarı Harekâtı sırasında ne yazık ki uluslararası medyada yayılan dezenformasyonlar ve taraflı tutumlar ile de mücadele etmek durumunda kaldık. Sınıra yakın ilçelerimizde sivil vatandaşlarımızın terörün hedefi olması ve PKK/YPG’nin gerçek yüzü yabancı basında neredeyse hiç yer bulmadı. Bu süreçte, Türkiye’nin haklı ve meşru mücadelesinin dünya kamuoyuna duyurulmasında siz uluslararası medya temsilcilerinin de desteğini istiyoruz. Sizlerden beklentimiz; Barış Pınarı Operasyonu’nun amacının bölgede istikrarı sağlamak ve terörle mücadele olduğunu; asla Kürtlere ya da herhangi bir etnik unsura yönelik yapılmadığını ve terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi haberler ve yayınlarınızla dünyaya anlatmanızdır. Yani Türkiye’de ve bölgede yaşanan gerçekliği hiçbir ülkenin gözüyle değil objektif bir şekilde kendi gözünüzle görmeniz; gözlemlemenizdir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KGK'DAN TÜRK-RUS DOSTLUK SERGİSİ



KGK, ev sahipliği yaptığı 21. Rus Medya Kongresi kapsamında başkent Ankara’da Türk-Rus Dostluk Sergisi açtı. Dev kongrenin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuklara hitap etmesinin ardından KGK Genel Başkanı Dim, KGK yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

Oktay, daha sonra KGK'nın açtığı Türk-Rus Dostluk Sergisi'ni Dim'le birlikte gezdi. Dim, "KGK ev sahipliğinde gerçekleşen 21. Dünya Rus Medya Kongresi’nin açılışına katılan ve çok anlamlı bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beye şükranlarımızı sunarım. Kongre öncesi Rus-Türk dostluk sergimizi de birlikte yoğun ilgiyle gezdik" dedi.



DÜNYA RUS MEDYA KONSEYİ'NDEN TEŞEKKÜR



Dünya Rus Medya Konseyi (WARP) Başkanı Vitaly İgnatenko ve WARP Başkan Yardımcısı, TASS Ajansı Genel Müdürü Micheal Gusman, 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne ev sahipliği nedeniyle KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e bir teşekkür plaketi sundular.

'İKİ ÜLKE DOSTLUĞUNA BÜYÜK KATKI'

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek ve Türkiye’nin tanıtımına büyük katkısı olacak Rus Medya Konseyi’nin 21’inci kongresine Türkiye’nin ev sahipliği yapmasının iki ülke ilişkileri açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, Rus dili konuşan basın mensuplarının Türkiye’de en iyi şekilde ağırlanacağını söyledi. Dim, toplantıyı takip etmek isteyen tüm basın mensuplarının kongreye davetli olduğunu da belirtti.



ANKARA'DAN SONRA KAYSERİ, KONYA VE ALANYA



Dünya Rus Medya Konseyi (WARP) Başkanı Vitaliy Ignatenko ve Rus dili konuşan gazetecilerin ağırlanacağı, şehirlerin tanıtımına büyük katkılar sağlayacak olan organizasyon, 24-28 Ekim tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, KGK'nın ev sahipliğinde Ankara, Kayseri, Konya ve Alanya'da gerçekleştirilecek. Bu dev organizasyon Ankara’da Altındağ Belediyesi, Kayseri’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Lonicera Hotels sahibi Uğur Sipahioğlu, ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği), ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) ve Alanya Belediyesi'nin destek ve sponsorlukları ile gerçekleştirilecek.



21. DÜNYA RUS MEDYA KONGRESİ PROGRAMI



Aralarında Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazeteci, bugün Anıtkabir ve Ankara Kalesi gezilerinin ardından saat 11.00'de KGK'nın da katılımıyla Birleşik Konseyler Toplantısı'nı Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştiriyor. Konuklar bu akşam Kayseri'ye götürülecekler. 26 Ekim Cumartesi günü Kayseri şehir turu ve Erciyes gezisinin ardından Kapadokya gezisi gerçekleştirilecek. Aynı gün Konya'ya götürülecek olan konuklar, burada akşam yemeğinin ardından Semazen Gösterisi izleyip Alanya'ya hareket edecekler. Lonicera Otel’de konaklayacak konuklar 27 Ekim Pazar günü saat 09.00'da 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ni gerçekleştirecekler. Kongrenin ardından teleferik gezisi, Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve tekne turu gibi Alanya kültür programına katılacak konuklar, aynı günün akşamı saat 20.00'de Lonicera Hotel'de Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'nin kuruluşunun 10. yılının da kutlanacağı gala gecesinde bir araya gelecekler.