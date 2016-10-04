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Ankara'ya OSB çıkarması

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, imalatçı firmaları Güzelbağ’da toplamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde dün Ankara’da temaslarda bulundu

Ankara'ya OSB çıkarması

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, imalatçı firmaları Güzelbağ’da toplamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde dün Ankara’da temaslarda bulundu

04 Ekim 2016 Salı 22:09
Ankara'ya OSB çıkarması
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Güzelbağ'da bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması hedefi doğrultusunda Milli Emlak Genel Müdürlüğü Özel Satış Daire Başkanı Ahmet Akcan ve Maliye Bakanlığı’nda üst düzey yetkililer ile görüşmeler yaptı. Alanya’nın markalaşabilmesi için çok sayıda projeyi yürüten ve birçoğunu da hayata geçiren Şahin, mobilya imalathanesi, mermer atölyesi, PVC ve demir doğrama atölyesi ve plastik boru imalathanesi gibi işyerlerinin kabuğuna sığmadığını hatırlattı. Başkan Şahin, bu firmaların şehir içinde sıkıştığını ve yeterli büyüme gerçekleştiremediğini Akcan’a iletirken, bir turizm merkezi olan Alanya’da çevrenin de bu işyerlerinden rahatsız olduğunun altını çizdi. Amaçlarının Alanya’ya yakışır bir projeyi hayata geçirmek olduğunu ve bunun için aralıksız çalıştıklarını belirten Şahin, bu gibi projelerle Alanya’da yaşam kalitesi ve ekonomik kalkınmanın artacağını dile getirdi. Akcan da, proje konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.
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ALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıALTSOBaşkanı Mehmet ŞahinGüzelbağ
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