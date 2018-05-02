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'Ankara'ya baskı yapalım'

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, organ seçimlerinin ardından hem yeni oluşturulan oda yönetimini tanıtmak, hem de ilçenin üniversite talebini ortaya koymak amacıyla hizmet binasında basın toplantısı düzenledi

'Ankara'ya baskı yapalım'

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, organ seçimlerinin ardından hem yeni oluşturulan oda yönetimini tanıtmak, hem de ilçenin üniversite talebini ortaya koymak amacıyla hizmet binasında basın toplantısı düzenledi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:21
'Ankara'ya baskı yapalım'
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TOPLANTIYA MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu'yla birlikte yönetim ve disiplin kurulu üyeleri katıldı. Yeni MATSO yönetimini tanıtan Başkan Boztaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen Yüksek Öğrenim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla Türkiye'de bazı büyük üniversitelerin bölünerek 20 yeni üniversite kurulacağını anımsattı.
'ALTYAPIMIZ TAMAM'
MATSO olarak Manavgat'a bir üniversite talepleri olduğunu belirten Ahmet Boztaş, "Turizm Fakültesi kurulurken, üniversite talebini dillendirdik. Fakülteyi açarken, Manavgat'a 10 yılda 25 bin öğrenci getirme hedefini koyduk ve 'Bu konuda iş dünyası üzerine düşeni yapacaktır' dedik" diye konuştu. TBMM'de 20 yeni üniversite kurulmasının görüşüldüğünü hatırlatan Başkan Boztaş, "Tasarı Milli Eğitim Komisyonu'na geldi, 15 üniversiteyle başladı. 20'ye çıktı. 4 tanesi özel üniversite, 16 tanesi devlet üniversitesi. Hemen yanı başımızdaki Mersin'de bulunan Mersin Üniversitesi ikiye bölünerek ilçe olan Tarsus'a da üniversite kurulacak. Manavgat'ta öğrenci yurtlarıyla, sosyal donatılarıyla var olan bir meslek yüksekokulumuzla, var olan 2 fakültemizle, şehrin tanınırlığı ve nüfusuyla ve diğer potansiyellerini bir araya getirdiğimiz zaman altyapımız tamam. Bizim eksiğimiz, üniversite. Biz de Manavgat olarak üniversitemizi istiyoruz. Hak ettiğimiz üniversitenin bu meclis görüşmelerinde gündeme alınarak Manavgat'a üniversitenin kurulmasını talep ediyoruz" dedi.
'REKTÖR YEŞİL IŞIK YAKTI'
Geçen günlerde yeni yönetimle birlikte hem Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu hem de Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerde kendilerinden olumlu görüş aldıklarını belirten Başkan Boztaş, "Hatta bazı üniversitelerde bölünmeye karşı ciddi anlamda tepki oluştuğu için rektörümüze talebimizi biraz da çekinerek söyledik. Ancak rektörümüz bu konuda endişemizin olmaması gerektiğini bize ifade etti" diye konuştu. Manavgat kamuoyunun da bu konuda harekete geçmesini isteyen Başkan Boztaş, hem sivil toplum kuruluşları hem de vatandaşın Ankara'da siyasilere gerek telefonla, gerek SMS yoluyla gerekse yüz yüze görüşerek bu konuda baskı oluşturmasını, tasarı yasalaşmadan bu konunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Ticaret Ve Sanayi OdasıAHMET BOZTAŞ
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