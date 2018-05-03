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Ankara keçisi olay oldu: Yünü kullanımdan kalkıyor

Ankara keçisi olarak bilinen türe yapılan işkence ve kötü muamele görüntülerinin ortaya çıkması nedeniyle giyim devleri H&M, Zara, GAP ve Topshop bu hayvanlardan elde edilen yünlerin 2020 yılından itibaren kullanımının durdurulacağını belirtti.

Ankara keçisi olay oldu: Yünü kullanımdan kalkıyor

Ankara keçisi olarak bilinen türe yapılan işkence ve kötü muamele görüntülerinin ortaya çıkması nedeniyle giyim devleri H&M, Zara, GAP ve Topshop bu hayvanlardan elde edilen yünlerin 2020 yılından itibaren kullanımının durdurulacağını belirtti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:48
Ankara keçisi olay oldu: Yünü kullanımdan kalkıyor
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Uluslararası giyim devleri Zara, H&M, GAP ve Topshop tarafından yapılan açıklamada yün kullanımının durdurulacağı belirtildi.

Karar, PETA olarak bilinen Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler ismindeki ABD merkezli örgütün yayınladığı kötü muamele edilen koyun ve keçilerin görüntüleri sonrasında geldi.

Ocak ve şubat ayında, Güney Afrika üzerinden yapılan sevkiyatlarda 12 farklı ırka ait hayvanın maruz kaldığı kötü muamele ve koşullar, bir görgü tanığının kayda aldığı görüntülerde tüm dünyaya servis edilmişti.

Ankara keçisinde Güney Afrika lider

Ankara Keçisi olarak bilinen türden elde edilen ve İç Anadolu bölgesi dışında Güney Afrika, ABD, Rusya, Arjantin, Brezilya ve Kanada'da yetiştirilen hayvanların süveter, atkı ve battaniyeler başta olmak üzere pek çok üründe kullanılan yünleri için boynuz ve bacaklarından sürüklendiği, kuyruklarından kaldırılarak karga tulumba atıldığı da görüntülerde dikkati çekiyordu. Habertürk'te yer alan habere göre,Güney Afrika özellikle tiftik yününde, yüzde 50'nin üzerindeki pazar payıyla küresel lider olarak biliniyor.

H&M, GAP, Inditex ve Arcadia yumuşaklığı ve hafifliği nedeniyle kullandığı yünleri 2020 itibarıyla tamamen kullanımdan kaldırmayı kararlaştırdı.
Karardan etkilenecek markalar arasında Zara, H&M, Pull& Bear, GAP, Old Navy, Bershka, Bana Republic, Stradivarius, Oysho, Topshop, Uterqüe, Topman, Massimo Dutti, Athleta gibi popüler isimler de bulunuyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz dönemde Gucci ve Versace de her türlü hayvana ait kürk kullanımını tamamen yasaklayacağını duyurmuştu.


Öte yandan, söz konusu yünlerin tahmin edilenden çok daha sınırlı olduğu da ifade edildi. İsveç merkezli gyim devi H&M koleksiyonlarındaki Ankara keçisi tiftiğinin kullanımının sadece 1000'de 44 olduğunu açıkladı.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 08:59
Anahtar Kelimeler:
Ankara KeçisiYunZaraH&MGAP
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