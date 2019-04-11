Ankara'daki köpek katliamında 'kiralık katil' iddiası

Ankara'daki köpek cinayetlerinin arkasında 'kiralık katiller' olduğu şüphesi ağırlık kazandı. İddia, bölgede oturan Levent Ö'nün 2 kişiye para ve zehirli et verdiği yönünde.

Ankara'daki köpek katliamında 'kiralık katil' iddiası
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ANKARA Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi'nde önceki gün zehirlenerek öldürülen köpeklerin sayısı 16'ya yükseldi.  Yapılan ilk incelemede köpkelere zehirli tavuk etlerinin verildiği belirlenirken, polis bölgedeki tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncele sonucu bölgede oturan Levent Ö.'nün, yanına gelen 2 kişiye para ve içinde zehirli etlerin olduğu poşet verdiği belirlendi. Gözaltına alınan Levent Ö.'nün suçlamaları kabul etmediği, görüntülerde yer alan ve kimlikleri Musa D. ve Aydın G. olarak belirlenen kişilerin köpekleri zehirlemiş olabileceğini, o kişileri de tanımadığını söylediği belirtildi. Polisin gözaltına aldığı ve oto yıkamacılığı yaptıkları belirtilen Musa D. ve Aydın G.'nin de suçlamaları reddederek, "Biz poşetleri Ulus'ta bulduk. Bunları köpeklere verdik. Etlerin zehirli olduğunu bilmiyorduk. Levent Ö.'nün borcu vardı, onu verdi." dedikleri öğrenildi.

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