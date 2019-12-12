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Ankara'daki buluşmaya Alanyalılar damga vurdu

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Ankara’da düzenlenen bir dizi etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Kazakistan Büyükelçiliği resepsiyon verdi. Resepsiyona KGK Genel Başkanı Dim’in de aralarında olduğu Alanyalı isimler katıldı 

GÜNCEL 12.12.2019, 11:50 12.12.2019, 11:53
Ankara'daki buluşmaya Alanyalılar damga vurdu
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Ankara'daki buluşmaya Alanyalılar damga vurdu
Ankara'daki buluşmaya Alanyalılar damga vurdu

DÜN akşam saatlerinde Kazakistan Büyükelçiliği günün anlam ve önemine ilişkin resepsiyon verdi. Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı. Resepsiyonda Alanyalılar da vardı. Alanyalı Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kazakistan Alanya Fahri Konsolosu Ahmet Cebeci ve işinsanı İsmail Bayazıt da resepsiyona katılan isimler oldu.  
‘BİRLİK OLMADAN DİRLİK OLMAZ’
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly resepsiyonda yaptığı konuşmasında, “28 yıl önce ilan ettiğimiz bağımsızlık ateşi, asırlardır tarih sahnesinde mücadelesini sürdüren Kazak halkını tarihinde büyük bir sıçrama noktası ve aynı zamanda ulus olarak bundan sonra başaracaklarımızın sarsılmaz temeli olmuştur. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bağımsızlığımız ardından kardeş Türkiye’nin her türlü desteğini görmüş ve Kazakistan olarak da bizler her zaman Türkiye'nin yanında bulunmuşuzdur ve bulunmaya devam edeceğiz. 2019 senesi ülkemiz ve yönetim siyaset dünyası için tarihi öneme sahip bir yıl oldu. Ulusun ebedi lideri konumunda olan Sayın Nazarbayev’in önderliğinde uygulanan başarılı stratejiler sayesinde Kazakistan yüksek orta refah düzeyine ulaşmıştır. BM tarafından çok yüksek insani gelişime sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Bu sene tarihi anlamlı bir karar ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi ile Sayın Nazarbayev’e Türk Konseyi ömür boyu onursal başkanı unvanı verilmesi ise Kurucu Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin Türk dünyasının bütünleşmesinde oynadığı müstesna rolünün altını bir kez daha çizmiştir. İki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerimizi güçlendirme konusun çok önemli toplantılar yaptık Kazakistan ve Türkiye arasında ticaret hacmi 3 milyar doları aştı. Kazakistan ve Türkiye arasından yatırımın 6 milyar doları geçmesini öngörülmektedir. Ortak bir atasözü vardır; ‘Birlik olmadan dirlik olmaz’ biz ayrı ayrı iki devletiz ama tarihin bağları ile inşallah geleceğe ‘tek devlet olarak tek millet olarak’ yürüyeceğiz” diye konuştu.
‘KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİN BAŞARISININ GÖSTERGESİDİR’
Resepsiyona katılan KGK Genel Başkanı Dim, Türk dünyasının güçlü ve güzide ülkesi Kazakistan'ın ‘Bağımsızlık Günü’ vesilesiyle Kazakistan Büyükelçiliğimizce düzenlenen resepsiyona katıldıklarını belirterek, “Resepsiyona Genel Sekreterimiz Bağdad Amreyev ile katıldık. Alanyalı hemşehrilerimiz ayrı bir güzellik kattılar bu geceye. Görkemli ve yüksek katılımlı bu resepsiyon Kazakistan Büyükelçimiz Abzal Saparbekuly beyin başarılı çalışmalarının bir göstergesi oldu. Kardeş Kazakistan’ın bağımsızlık günü resepsiyonunda dostlarla buluştuk. Alanya Fahri Konsolosu Ahmet Cebeci ev sahibimiz gibiydi” dedi.

#Mehmet Ali Dim #Alanyalı isimler #KGK Genel Başkanı #Bağımsızlık Günü #Kazakistan Cumhuriyeti #Alanya Haber #Alanya #buluşma #ankara
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