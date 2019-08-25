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Ankara'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Ankara Yenimahalle’de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. 21:42’de kaydedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı. Depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi

GÜNCEL 25.08.2019, 23:07 Enes Subaşı
Ankara'da korkutan deprem!
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ANKARA'DA merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüsü internet sitelerinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
 
Depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

#Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #deprem
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