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Ankara'da dehşet! İnsanlar ve arabalar sele kapıldı

Ankara Mamak'ta yaşanan sağanak yağışın ardından sel felaketi yaşandı. Caddeleri su basarken bir vatandaş sele kapıldı

Ankara'da dehşet! İnsanlar ve arabalar sele kapıldı

Ankara Mamak'ta yaşanan sağanak yağışın ardından sel felaketi yaşandı. Caddeleri su basarken bir vatandaş sele kapıldı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:39
Ankara'da dehşet! İnsanlar ve arabalar sele kapıldı
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MAMAK Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı, talihsiz vatandaş hemen kurtarıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.
CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ
Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Sel nedeniyle 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraMAMAKSağanak Yağış
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