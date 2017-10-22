Ankara'da Baykal nöbeti

YÜKSEK ateş ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve 7 gündür Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la ilgili endişeli bekleyiş sürüyor.

22. dönem CHP milletvekilleri Yılmaz Ateş, Tuncay Ercenk, Mahmut Yıldız, Mesut Değer, Necati Uzdil, Zekeriya Akıncı, Muzaffer Kurtulmuş, Tacidar Seyhan ve eski, yeni çok sayıda milletvekili ile partili İbn-i Sina Hastanesi'nde Baykal'ı yalnız bırakmayarak büyük bir vefa örneği sergiliyorlar. Baykal'a her siyasi partiden temsilciler de aralıksız ziyaretlerini sürdürüyor. Baykal'ın ziyaretçileri arasında Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu da vardı.

BAYKAL'IN SON DURUMU NASIL?

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı son açıklamada "Beynin daha da rahatladığını, ödem çözülme sürecinin devam ettiğini gördük. Deniz Bey'in zaman zaman cihazdan çıkarılsa da cihazlı solunum ve beyin destekli tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ancak gün içerisinde fazla yorulmaması için cihazla desteklemeyi tercih ediyoruz. Deniz Bey'in şuuru kapalı, durum ciddi, yaşamsal bulguları normal ve iyiye gidiş sürecinin en önemli bulgularından biri de bu. Normal seyrini koruyor" dedi.