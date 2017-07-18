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'Anıtkabir’de yapılaşma' iddialarına Gökçek’ten yanıt

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın, “Anıtkabir’de yeni yapılaşma olacak” iddialarıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Yapılan iş sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik” dedi

'Anıtkabir’de yapılaşma' iddialarına Gökçek’ten yanıt

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın, “Anıtkabir’de yeni yapılaşma olacak” iddialarıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Yapılan iş sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik” dedi

18 Temmuz 2017 Salı 18:44
'Anıtkabir’de yapılaşma' iddialarına Gökçek’ten yanıt
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GÖKÇEK, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

MEVCUT DURUM PLANA İŞLENDİ

“Askeri Lojmanlar plan değişikliği yapılana kadar kaçak statüsündeydi, mevcut halinden meşru haline getirdik. Çankaya Belediyesi’nin suçunu ortadan kaldırdık. Askeriye, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden talep etti, bu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyelerinin oybirliğiyle geçti. Yapılan iş son derece meşru. Sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık. Mülkiyet de Milli Savunma Bakanlığı’na ait. 

FİİLEN BİR İLİŞKİSİ YOK

Anıtkabir ile bu yerin fiilen bir ilişkisi yok, Anıtkabir planı içerisinde kalan bir yer değil. Sadece plan gereği sit alanı içine alınmış. 6 tane askeri lojman yıllar önce yapılmış, yapılırken bir Allah’ın kulunun sesi çıkmamış, Mimarlar Odası ses etmemiş. Kaçak yapılan binaların kontrolü ilçe belediyelerine aittir. İlçe belediyeleri kalkıp ‘bu binaları neden yaptın’ dememişler. Çankaya Belediyesi’nin kullandığı Anıtpark, Anıtkabir’in içi sayılıyor. Anıtkabir’i park olarak kullanıyorlar, kimsenin sesi çıkmıyor.”

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Son Güncelleme: 18.07.2017 18:48
Anahtar Kelimeler:
Mimarlar OdasıAnkara Şube BaşkanıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GökçekGökçek
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