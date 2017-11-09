Anıtkabir paylaşımıyla kendi rekorunu kırdı! Türkiye beğeniye boğdu

SPACE X şirketinin kurucusu Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.
Musk, daha sonra Anıtkabir'deki ziyareti sırasında çektirdiği iki fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
460 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI
İlk paylaşımına " Atatürk Anıtkabir" notunu ekleyen Musk'ın bu paylaşımı iki saat içinde 460 binin üzerinde beğeni aldı.
EN FAZLA 414 BİN BEĞENİ ALMIŞTI
Musk'ın tüm paylaşımları içerisinde Anatıkabir paylaşımı en çok beğeni alan paylaşım oldu. Musk'ın Anıtkabir paylaşımı öncesinde en çok beğeni aldığı paylaşımı ise 414 bin beğeni almıştı.
İşte Elon Musk'ın Anıtkabir paylaşımı öncesi en çok beğeni aldığı paylaşım:
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