Anıtkabir'deki törene damga vuran olay!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende İYİ Parti Genel Başkanı ve MHP heyeti ile tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı ve kurmaylarıyla selamlaşmadığı gözlendi.
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi Ankara'daki törenlerin merkezi de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'di. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener de katıldı. MHP'yi Celal Adan temsil etti.
ERDOĞAN, CHP HEYETİ İLE TOKALAŞMADI
Erdoğan'ın Anıtkabir'e gelişinde ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Erdoğan, Anıtkabir'e gelişinde kendisini karşılayanların elini sıktı. Cumhurbaşkanı'nın; yüksek yargı temsilcileri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve törene katılan kabine üyeleriyle tokalaştığı görüldü. Erdoğan'ın; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP'li TBMM Başkanvekili Levent Gök'le ise tokalaşmadığı gözlendi.
CELAL ADAN'LA MERDİVENLERDE TOKALAŞTI
Erdoğan'ın Bahçeli'yi de temsilen törene katılan MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile de törenin ardından merdivenlerde selamlaştığı görüntülendi.
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