ANFAŞ'tan Anne Bebek Çocuk Fuarı

KATILIMCILARIN, özel ihtisas alanında profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleriyle buluşturacak ABÇ Expo, 5 Eylül'de ziyarete açılacak. 4 gün açık kalacak fuarda, markalar yeni yeni ürünlerini tüketicilere tanıtacak. Sektörel marka fuarı olmayı hedefleyen ABÇ Expo; anne, bebek ve çocuğa dair doğumdan gelişime, oyundan eğitime, beslenmeden bakıma, tekstilden mobilyaya ve teknolojiden hizmete kadar A'dan Z'ye tüm paydaşları da bir araya getirecek.

SEKTÖR TRENDLERİ ABÇ EXPO'DA BULUŞUYOR!

Yerli yabancı her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Antalya'da yeni ticaret kapısı açarak, katılımcılarına bölgenin ticari potansiyelini keşfetme fırsatı sunmayı da amaçlayan ABÇ Expo, her yıl 1.3 milyon bebeğin dünyaya Türkiye'de, anne babaların gelişen teknolojiyle birlikte çeşitlilik kazanan ihtiyaçlarına cevap verecek.

SEKTÖRÜN FENOMEN VE UZMANLARI BİR ARADA!

Fuarda, sektörün bilirkişi ve fenomenleri, sektör yazarları, bebek-çocuk gelişimi üzerine uzman akademisyenler başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlar; sohbet, söyleşi ve paneller düzenleyecek. 20'nin üzerinde ve yurt içinden gelecek alım heyetleri de fuarın ihtisas bölümünde katılımcılarla bir araya gelecek.

Fuarda yerli-yabancı üreticiler, ihracatçılar, ithalatçılar, perakendeciler, etkinlik firmaları, bebek ve çocuk ayakkabısı, hazır giyim ve aksesuarları, hamile giyim, bebek bakım-kişisel bakım ürünleri, organik ürün üreticileri, eğitim kurumları, yayın evlerini de buluşturacak. Yine sektöre yönelik yeni iş birlikleri kurmak, bağlantı yapmak, uluslararası pazarlara açılmak isteyen üreticiler, bebek bekleyen aileler, bebek-çocuk ürünlerini daha yakından tanımak isteyen ebeveynler de fuarda ihtiyaçlarına karşılık bulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ-ÖĞRETİCİ VE EĞLENCE DOLU PROGRAMLAR!

ABÇ Expo'da ayrıca fuar alanına kurulacak eğlence alanında sahne performansları ve eğitici etkinliklerin yanı sıra çocukların farkındalıkları ve yaratıcılıklarını ön plana çıkaracak aktiviteler de düzenlenecek.

5 Eylül'de kapılarını açacak fuar 8 Eylül'e kadar gezilebilecek.