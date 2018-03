ANFAŞ'ta fuar heyecanı

TÜRKİYE Belediyeler Birliğinin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) koordinatörlüğünde 8’inci kez düzenlenen fuar Antalya'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ruhi Beşiktaş, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya İl Başkanı Mustafa Taş, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, belediye ve tedarikçi firma temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dünya nüfusunun yüzde 80’inin şehirlerde yaşadığını söyledi. Şehirlerin artık insanlığın en önemli yaşam ve buluşma merkezi olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Şehirlerin iyi yönetilmesi, şehirlerde günün teknolojilerinin kullanılması, yaşam kalitesini arttıracak etkinliklerin yapılması insanlık için çok önemlidir. Günümüzde artık teknoloji hayatımızın her alanında var. Yaşamımızı kolaylaştırırak yaşam kalitemizi yukarı çekiyor. Artık şehirlerde son dönemde moda olan akıllı şehir gibi kavramların ötesine geçip sanayide kullandığımız, sanayi 4.0 benzeri şehircilik dört sıfır kavramını da kullanma zamanının geldiğini biliyorum" diye konuştu.

'BELEDİYELER BİLGİ PAYLAŞIMI YAPMALI'

Dünyada, şehirlerde insansız araçların kullanılmaya başlandığını belirten Karaloğlu, "Bizim de ülke olarak dünyanın gerisinde kalmamamız için şehir teknolojileri konusunda meselelerimizi gündemde tutmak, bu ve benzeri etkinliklerde hem teknolojileri yakından takip etmek hem de belediyeciliğimizi geliştirme noktasında, bilgi ve tecrübe paylaşımı, iyi örnekleri aramızda yayma noktasında yaptığımız fuarlar önemlidir. Belediyeler arasındaki bilgi paylaşımı çok önemlidir. Dünyadaki belediyeler ve şehirlerdeki yenilikleri de yakından takip etmeliyiz. Bu fuar belediyeler arasındaki güzel örneklerin yaygınlaştırılması, tecrübelerin paylaşılması adına önem taşıyor" dedi.

'ANTALYA İÇİN İSTİKBAL VAAT EDİYOR'

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Antalya için çok özel bir çalışmayı her yıl güçlü şekilde büyüterek yoluna devam ettirdiğini dile getiren AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Belediyecilikle ilgili her yıl farklı bir tema kapsamında bir araya gelmek, belediyelerimizin ortaya koyduğu hizmet noktasındaki özel projeleri tetkik etmek ve belediyecilere hizmet ve imkan sağlayan tedarikçilerin yıl içerisinde ortaya koyduğu yenilikleri burada farklı bir gözle görmek bu fuarın en önemli amaçlarındandır. Fuarın bir diğer amacı ise belediyecilik noktasında bürokrat arkadaşlarımızın zaman içinde elde ettiği bilgileri paylaşacağı ortamları oluşturmaktır. Her yıl daha büyüyen belediyecilik fuarı Antalya için istikbal vaat eden bir marka haline gelme aşamasındadır" ifadelerini kullandı.

'900'DEN FAZLA MİSAFİR AĞIRLIYORUZ'

4 yıl önce Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini üstlendiğini anımsatan Tütüncü, "Daha önce bu görevi Konyaaltı Belediye Başkanımız Muhittin Böcek sürdürüyordu. En önemli işlerden biri bu belediyecilik fuarının Antalya’ya kazandırılmasıydı. O dönemde bu fuarın düzenlenmesi için katkı sağlamıştım. Şimdi ise bu fuarı nasıl ileriye taşıyabilirizin arayışı içinde olduk. Önemli olan bu güzellikleri büyütmektir. Türkiye’deki bütün belediye birlikleri ziyaret edildi. Büyükşehir belediye başkanları da davet ediliyor. 900’den fazla misafiri burada Antalya’da 3 gün boyunca misafir ediyoruz. Şehrimize farklı bir etkinliği kazandırabilmenin arayışı içindeyiz. Bu fuar her geçen gün daha da güzelleşecek. Bu bakış açısı ile Akdeniz Belediyeler Birliği bu fuarı geliştirme yönünde irade ortaya koyacak. 115 katılımcı yer alıyor. 45 belediye diğer kısmı da belediyelere hizmet sağlayan tedarikçi dostlar. Önümüzdeki yıllar çok daha güzel bir fuar olacak" dedi.

15 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Belediyelerin her yıl yeni ürünler görme, inceleme, değerlendirme imkanına sahip olduğu fuarda, 45’i belediye 70’i tedarikçi firma olmak üzere 115 katılımcı yer alıyor. Fuara Fas, Kosova, Makedonya, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Umman, Lübnan, Karadağ, Ukrayna, Arnavutluk, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Çin ve Kuveyt'ten delegeler katılım sağlıyor. 3 gün sürecek fuarda, 3 bini profesyonel olmak üzere 15 binin üzerinde ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor.

YENİ ÜRÜN GRUPLARI SUNULUYOR

Firmalar fuarda, belediye ve ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, kent mobilyaları, park-bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı, su, gaz, yol malzeme ve ekipmanları, arıtma sistemleri, temizlik ve bakım ekipmanları, ses, ışık ve görüntü ekipmanları, spor tesisi ve spor malzemeleri, güvenlik, yangın, iş sağlığı ve güvenliği, elektrik, elektronik, bilgisayar otomasyon, yazılım, e-belediyecilik sistemleri gibi yeni ürün gruplarını ziyaretçilere sunacak.