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Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti

26 Aralık 2017 Salı 07:41
Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
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RESMİ Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin  Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekili tarafından 6701 sayılı Türkiye  İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile ilgili başvuruda bulunulduğu  hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 7'nci maddesindeki "İstihdam ve serbest  meslek alanlarında, zorunlu mesleki gerekliliklerin varlığı halinde amaca uygun  ve orantılı olan farklı muamele" ve "Sadece belli bir cinsiyetin istihdamını  zorunlu kılan durumlar" ifadeleri ile 10'uncu maddesindeki "Kurulun 8 üyesi  Bakanlar Kurulu, 3 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Bakanlar Kurulunca  seçilecek bir üye Yükseköğretim Kurulu tarafından insan hakları alanında  çalışmalar yapan öğretim üyelerinden önerilecek 2 aday adasından, 7 üye ise  dördüncü fıkrada aranan şartları taşımak kaydıyla, insan hakları alanında  çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki  kuruluşlar, akademisyenler, avukatlar, görsel ve yazılı basın mensupları ve alan  uzmanlarının göstereceği adaylar veya üyelik başvurusu yapanlar arasından  belirlenir" cümlelerinin ve aynı maddenin 8'inci fıkrasının sonunda yer alan  "Başbakan veya görevlendireceği bakanın onayıyla" ve 21'inci maddesindeki  "başvuranın iddiasının gerçekliğine ilişkin kuvvetli emarelerin ve karine  oluşturan olguların varlığını ortaya koyması halinde" bölümünün Anayasa'ya aykırı  olduğu iddiasıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği  bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, 7'nci maddenin 1 numaralı fıkrasının (a)  ve (b) bentlerinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine,  Engin Yıldırım ile Osman Alifeyyaz Paksüt'ün karşı oyları ve oy çokluğuyla, diğer  maddelerdeki bölümlere ilişkin aykırılık ve iptal taleplerinin reddine ise oy  birliğiyle hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması  talebinin de reddedildiği ifade edildi.

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