Anamurlulardan Başkan Yücel'e tam destek

ALANYA Anamurlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 3'üncüsü hayata geçen Anamurlular Keşkek Günü, Key-i Ala Restoran çatısı altında gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyona Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel de ekibiyle birlikte katılım sağladı. Yücel'e MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu eşlik ederken, mevcut meclis üyeleriyle Cumhur İttifakı’nın Meclis Üyesi Aday’larının da bir kısmı etkinlikte yerini aldı.

BAŞKAN YÜCEL DESTEK İSTEDİ

Yılmaz’ın ardından kürsüde yerini alan Başkan Yücel Anamurluların desteğini isteyerek "Çok değerli Anamurlular ve artık Alanyalılar diyerek seslendiğimiz dostlarımız hoş geldiniz. Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İnsanın da doğduğu değil doyduğu yer önemlidir. Şehrimizde yerlisiyle yabancısıyla köylüsüyle kentlisiyle birlikte yaşıyoruz ve herkes kazansın diye uğraşıyoruz. Görüyorum ki bu mutluluk her zaman devam edecek. Bu etkinlikler kapsamında kültürel çeşitliliğimize katkı sağlayan derneğimize ve bütün emektarlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Kültürel varlıklarımız ve geleneklerimize bağlı olmaya çalıştık. Yıllar köprüler yaparsın ama gönüllere dokunamıyorsan bir hiçsin demektir. Bizler bunun bilinciyle yola çıktık. Bu yolda da devam ediyoruz. 2019 seçimleri için bir güç birliği yaptık. Alanya'nın geleceğini planlayabilecek bir ekiple karşınızdayız. Sizlerden Alanya için destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

ANAMURLULAR YÜCEL DEDİ

Etkinlikte söz alan Dernek Başkanı Esat Yaşar Yılmaz Yücel'e destek verdiklerini belirterek "Her yıl olduğu gibi bu yıl da davetimize katılarak bizleri onurlandırdınız. Anamur kültürümüzü yaşatmak adına bir araya geliyoruz. Ve çalışmalarımızda bize bu süreçte her daim desteklerini sunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkürlerimi sunuyorum. Anamurlular olarak Alanya'yı seviyoruz ve uyumla yaşıyoruz. Kendi değerlerimizden kopmadan yaşayarak güzel Alanya'ya da katkı sağlıyor ve çeşitlilik sağlıyoruz. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bizlerin her zaman en büyük destekçisi oldu. Bizleri hiç kırmadı. Yerli yabancı ayrımı yapmaksızın üretken ve paylaşımcı belediyecilik anlayışıyla bizi her zaman kucakladılar. Bizler de her zaman senin yanındayız. Biriz, beraberiz ve seninleyiz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 17:49