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Anamur'daki cenazede ürküten detay!

Mersin'de domuz gribi iki can aldı. Defnedilen iki cenazede gribin bulaşmaması için önlem alındı

Anamur'daki cenazede ürküten detay!

Mersin'de domuz gribi iki can aldı. Defnedilen iki cenazede gribin bulaşmaması için önlem alındı

18 Mart 2015 Çarşamba 10:23
Anamur'daki cenazede ürküten detay!
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MERSİN'DE domuz gribi iki can aldı. Defnedilen iki cenazede gribin bulaşmaması için önlem alındı.
Mersin Valisi Özdemir Çakacak, ölen 7 kişiden 2’sinde H1N1 domuz gribi virüsü belirlendiğini açıklarken grip nedeni ile hayatını kaybeden Küçükalıç’ın cenazesinde virüse karşı maske ve eldivenle önlem alındı.   Mersin Valisi Özdemir Çakacak, domuz gribi nedeniyle yapılan tetkiklerde hayatını kaybeden 7 kişiden 2’sinde H1N1 domuz gribi virüsü belirlendiğini açıkladı. Grip nedeni ile hayatını kaybeden 32 yaşındaki Yaşar Küçükalıç, Anamur İlçesi’nde toprağa verildi. Küçükalıç’ın tabutunu taşıyanlar maske ve eldiven taktı.  
İKİ TANESİ DOMUZ GRİBİNDEN ÖLDÜ    
Anamur İlçesi’nde bir birçok kişinin domuz gribi vakasından hayatını kaybettiği haberleri üzerine konuşan Vali Çakacak, şimdiye kadar ilçelerden gelen 7 kişinin çeşitli sebeplerden dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Özdemir Çakacak, şöyle dedi:   "Bu ölümlerde genci de yaşlısı da var. Dün hastalarımızdan biri kalp rahatsızlığıyla geldi ve yaşamını yitirdi.   Halk Sağlığı ve sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgilere göre, yapılan tetkiklerde sadece bu ölümlerden iki tanesinde H1N1 virüsü tespit edildi. H1N1 domuz gribi dediğimiz adı üstünde grip. Yani gripler, sadece Türkiye’de değil, dünyada da Avrupa’da da eğer bünye sağlam olmazsa ölümleri tetikleyebiliyor."   Vali Çakacak diğer illerde de domuz gribi vakası görüldüğünün ortaya çıkmasıyla bir salgın tehlikesi bulunup- bulunmadığına ilişkin soru üzerine “Bu bir grip vakası. Her yerde var. Bütün dünyada olan bir hastalık çeşididir. Eğer vücudu dirençsiz yakalamışsa bazen ölümlere sebep olmaktadır. Grip için ne tür önlemler almak gerekiyorsa bunlar için de o önlemler alınacak" dedi.  
CENAZEDE ÖNLEM ALINDI  
Mersin’de, grip nedeni ile hayatını kaybeden 32 yaşındaki Yaşar Küçükalıç, Anamur İlçesi’nde toprağa verildi. Mersin Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybeden Küçükalıç öğle namazının ardından Anamur Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.   Domuz gribi şüphesi taşıyan Küçükalıç’ın defini sırasında tabutu taşıyanlara plastik eldiven ve maske dağıtıldı. Törene gelenler cenaze aracına yaklaştırılmazken, kullanılan eldiven ve maskeler daha sonra bir görevli tarafından siyah bir poşete konularak götürüldü. Cenazeye Mersin Devlet Hastanesi’nden Anamur’a getirirken refakat eden yakınlarından Mustafa Taşkın, kendisine iki belge verildiğini ve ikisinde de H1N1 virüsüne rastlandığının yazılı olduğunu söyledi.   Anamur Şehir Mezarlığı’nda cenaze namazı kılınan Küçükalıç’ın cenazesi yine maske ve plastik eldivenle taşındı. Cenazenin defini sırasında tabutun üzerindeki kilim ve örtünün de mezara konulması konusunda uyarı yapılması üzerine kilim ve örtü de mezarın içerisine alındı. Cenazeye katılanların da maske kullanması ve tedirgin davranışları dikkat çekti.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 09:26
Anahtar Kelimeler:
Cenazeürküten DetayMezarDomuz Gribi
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