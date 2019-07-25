Anamur'da klima faciası: 1 ölü

EDİNİLEN bilgilere göre Anamur'un Saray Mahallesi'nde Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin camla kapatılan balkonunun duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince girilen evde, ev sahibi Sevim Tufan (60) üzerine beton bölümün düşmesiyle ağır yaralı halde bulundu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevim Tufan ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ağır yaralanan ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen Tufan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Olay sırasında yan binadaki bir ev ile park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı.