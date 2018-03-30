Anamur'da fırtına, çilek ve muz seralarını vurdu

SAATTEKİ hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, ovadaki çilek arazilerinin üzerini kaplayan naylonları uçurdu. Muz seraları da fırtına da hasar gördü. Fırtına, Antalya-Mersin karayolu üzerindeki muz ağacı heykelini de devrildi. Yıkılan demir heykelin, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamir ederek yeniden yerine dikeceği öğrenildi.
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