Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye antibiyotikte liderliği bırakmıyor
Türkiye antibiyotikte liderliği bırakmıyor
Günlük Burç Yorumu - 30 Mart 2018 Cuma
30 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 30 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Anamur'da fırtına, çilek ve muz seralarını vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde geceden bu yana etkili olan fırtına, çilek ve muz seralarında hasara neden oldu.

Anamur'da fırtına, çilek ve muz seralarını vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde geceden bu yana etkili olan fırtına, çilek ve muz seralarında hasara neden oldu.

30 Mart 2018 Cuma 10:31
banner404

SAATTEKİ hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, ovadaki çilek arazilerinin üzerini kaplayan naylonları uçurdu. Muz seraları da fırtına da hasar gördü. Fırtına, Antalya-Mersin karayolu üzerindeki muz ağacı heykelini de devrildi. Yıkılan demir heykelin, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamir ederek yeniden yerine dikeceği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 30.03.2018 10:37
Anahtar Kelimeler:
SeraMuzAnamurMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 30 Mart 2018
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 30 Mart 2018
Abur cubura reklam yasağı
Abur cubura reklam yasağı
Son dakika! İşçiler çatıdan düştü!
Son dakika! İşçiler çatıdan düştü!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim