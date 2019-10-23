Anamur Belediyesi'nde haciz şoku

MHP'Lİ Hidayet Kılınç yönetimindeki Anamur Belediye Başkanlığı'nın Betaş İnşaat'a olan 3 milyon TL'lik borcundan dolayı haciz işlemi başlatıldı. Belediyedeki kamuya tahsis edilmemiş olan tüm menkullerin haczine başlandı.

POLİS ARAÇLARA EL KOYDU

Ayrıca Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın 33 LF 004 plakalı makam aracı plakasının Toyoto RAV 4 marka bir araca tescil edilmişken, bu plakanın sökülerek Volvo marka bir araca takıldığı iddia edildi. Kılınç'ın, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın Anamur ziyareti sırasında bu araçla korteje katıldığı ve bu durumun da 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçunu oluşturduğu ileri sürüldü. Polis, söz konusu makam aracı ile üzerinde yakalama kaydı olan belediye araçlarına el koydu.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın şoförünün polislerin yanına gelerek "Bu olaydan emniyet müdürünün de haberi var. Siz kim oluyorsunuz?" diyerek polisleri uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edildi.