Anahtarcı Ali vatandaşa seslendi: ‘Hırsızlar ekmek teknemi çaldı’

ALANYA'DA motosikletiyle mobil halde anahtar ve su tesisatı gibi seyyar işler yapan ve yakın çevresinde “Anahtarcı Ali” olarak bilinen Ali Çetin’in ekmek teknesi çalındı. Dün akşam işlerini bitirip motosikletiyle evine dönen Ali Çetin, Kadıpaşa Mahallesi, Sugözü Ortaokulu yanındaki evinin önüne motosikletini park etti. Motosikletin arkasında anahtar ve su tesisatı tamiratında kullandığı birçok alet olduğunu söyleyen Çetin, “Motosikletin arka kısmında bulunan kilitli sepete malzemeleri bırakıp evime çıktım. Bugün sabah kalktığımda ise şok geçirdim. Çünkü hem motosikletim hem de arkasında bulunan malzemeler çalınmıştı” dedi. 07 HFY 57 plakalı motosikletinin hırsız ya da hırsızlar tarafından evinin önünden çalındığını belirterek polise başvuran Çetin, Kanuni marka motosikletini görenlerin polise ya da 0 533 245 21 45 numaralı telefona haber vermeleri istedi.